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30 мая 2017
29 мая 2017
09:32  30 мая 2017 0

КНДР провела запуск ракеты. Руководил лично Ким Чен Ын

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Ким Чен Ын лично руководил запуском ракеты (фото из архива)Фото: Wikipedia

Власти КНДР сообщили, что понедельник, 29 мая, был произведен запуск очередной баллистической ракеты. Это уже третья ракета за месяц.

Ракета класса «Скад» и пролетела около 450 километров и попала в запланированную цель с отклонением в семь метров, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на официальных лиц Южной Кореи.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил запуском. Это было тестирование системы высокоточного наведения, отмечает радиостанция «Эхо Москвы». Глава КНДР приказал северокорейским специалистам разработать более мощное стратегическое оружие в ответ на действия США.

Марина Мотылева
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