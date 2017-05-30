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30 мая 2017
21:21  30 мая 2017 0

Саакашвили устроил скандал в Минюсте Украины. ВИДЕО

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Саакашвили высказал министру все, что думалФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил истерику в Минюсте Украины. Видео, запечатлевшее скандал, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат Украины Сергей Лещенко.

Министр юстиции Павел Петренко отказал Саакашвили, когда тот захотел зарегистрировать свою партию. В ответ Саакашвили устроил скандал, в ходе которого то и дело переходил на русский язык, в итоге назвав министра ублюдком и мерзавцем.

«Я страну построил, а ты ублюдок. Чем ты занимался, кроме рейдерства? Ты что делал, кроме рейдерства? Ублюдок ты», — кричал политик. Судя по видео, конфликт едва не перерос в драку. Саакашвили обругал оппонента, хлопнул дверью и покинул кабинет.

Наталия Вершинина
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