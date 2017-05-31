20:28 31 мая 2017 0

С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом президента РФ Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступит на Пленарном заседании XXI-го Петербургского международного экономического форума.

Президент примет участие в работе ПМЭФ 1 и 2 июня. У Путина запланированы деловые встречи, участие в дискуссиях и встречи с журналистами, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года — под патронатом президента РФ. В форуме участвуют главы государств и правительств, руководители ведущих компаний, представители деловых кругов, мировые эксперты, а также ученые и журналисты.