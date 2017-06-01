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10:13  01 июня 2017 0

В Прикамье отшельник убил грибника и закопал его в муравейнике

Осенняя природа, разное Курган, лес
Убийство произошло в лесуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Прикамье отшельник убил грибника и закопал его тело в муравейнике. Останки случайно нашли местные жители.

Как сообщает издание Business Class, грибник встретился с отшельником в лесу. Между 38-летним лесным жителем и 60-летним пенсионером произошла ссора. Мужчина несколько раз ударил оппонента, а потом утопил его в реке. Затем он поместил бездыханное тело в муравейник, надеясь замести следы.

Отшельнику предъявлено обвинение в убийстве. Он заключен под стражу на период следствия. Сейчас продолжается сбор доказательств, после чего дело будет направлено в суд.

Данил Бардин
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