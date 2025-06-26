26 июня 2025

Поездка на такси по городу обошлась доверчивому пермяку в 55 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель самостоятельно перевел себе значительную часть средств со счета студента
Водитель самостоятельно перевел себе значительную часть средств со счета студента Фото:

Таксист подвозил студента ПГНИУ, возвращавшегося из бара, и попросил оплатить поездку в сумме 200 рублей. Однако она обошлась ему намного дороже. 

«Для осуществления перевода молодой человек воспользовался мобильным приложением банка и передал телефон водителю, чтобы тот самостоятельно перечислил необходимую сумму на свою карту. Заметив наличие значительных средств на счету пассажира, таксист осуществил перевод в размере 55 тысяч рублей на свой собственный банковский счет», — сообщает Дзержинский районный суд Перми в соцсети «ВКонтакте». 

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, выразил раскаяние, принес извинения потерпевшему. Он также возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Суд квалифицировал действия подсудимого по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с банковского счета. По итогам рассмотрения дела подсудимый был признан виновным в совершении указанного преступления. В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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Таксист подвозил студента ПГНИУ, возвращавшегося из бара, и попросил оплатить поездку в сумме 200 рублей. Однако она обошлась ему намного дороже.  «Для осуществления перевода молодой человек воспользовался мобильным приложением банка и передал телефон водителю, чтобы тот самостоятельно перечислил необходимую сумму на свою карту. Заметив наличие значительных средств на счету пассажира, таксист осуществил перевод в размере 55 тысяч рублей на свой собственный банковский счет», — сообщает Дзержинский районный суд Перми в соцсети «ВКонтакте».  В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, выразил раскаяние, принес извинения потерпевшему. Он также возместил причиненный ущерб в полном объеме. Суд квалифицировал действия подсудимого по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с банковского счета. По итогам рассмотрения дела подсудимый был признан виновным в совершении указанного преступления. В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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