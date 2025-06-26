Поездка на такси по городу обошлась доверчивому пермяку в 55 тысяч рублей

Таксист подвозил студента ПГНИУ, возвращавшегося из бара, и попросил оплатить поездку в сумме 200 рублей. Однако она обошлась ему намного дороже.
«Для осуществления перевода молодой человек воспользовался мобильным приложением банка и передал телефон водителю, чтобы тот самостоятельно перечислил необходимую сумму на свою карту. Заметив наличие значительных средств на счету пассажира, таксист осуществил перевод в размере 55 тысяч рублей на свой собственный банковский счет», — сообщает Дзержинский районный суд Перми в соцсети «ВКонтакте».
В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, выразил раскаяние, принес извинения потерпевшему. Он также возместил причиненный ущерб в полном объеме.
Суд квалифицировал действия подсудимого по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с банковского счета. По итогам рассмотрения дела подсудимый был признан виновным в совершении указанного преступления. В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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