В Пермском крае завершился первый этап масштабной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», основной целью которой является противодействие нелегальной миграции. По итогу рейда из региона депортировали трех нелегальных мигрантов.
«В рамках проводимых мероприятий сотрудники полиции осуществили проверки порядка 4 тысяч объектов. Среди них — промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные площадки, торговые заведения, организации сферы обслуживания, транспортные компании, а также жилые дома», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.
По итогам проверок было составлено свыше 700 административных протоколов за нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и порядка осуществления ими трудовой деятельности. Восьми иностранным гражданам судом назначено административное выдворение за пределы страны, трое были подвергнуты депортации.
Кроме того, выявлены 33 работодателя, привлеченные к административной ответственности за незаконное использование труда мигрантов. В отношении работников оформлено 44 протокола об административных правонарушениях.
По фактам организации незаконной миграции и фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет возбуждено 12 уголовных дел. Также органами внутренних дел принято 26 решений о запрете въезда на территорию Российской Федерации для иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!