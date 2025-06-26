26 июня 2025

Из Пермского края депортировали трех нелегальных мигрантов. Видео

МВД: после рейда в Перми возбуждено 12 уголовных дел о незаконной миграции
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе рейда сотрудники полиции проверили порядка 4 тысяч объектов
В ходе рейда сотрудники полиции проверили порядка 4 тысяч объектов Фото:

В Пермском крае завершился первый этап масштабной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», основной целью которой является противодействие нелегальной миграции. По итогу рейда из региона депортировали трех нелегальных мигрантов. 

«В рамках проводимых мероприятий сотрудники полиции осуществили проверки порядка 4 тысяч объектов. Среди них — промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные площадки, торговые заведения, организации сферы обслуживания, транспортные компании, а также жилые дома», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале. 

По итогам проверок было составлено свыше 700 административных протоколов за нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и порядка осуществления ими трудовой деятельности. Восьми иностранным гражданам судом назначено административное выдворение за пределы страны, трое были подвергнуты депортации.

Кроме того, выявлены 33 работодателя, привлеченные к административной ответственности за незаконное использование труда мигрантов. В отношении работников оформлено 44 протокола об административных правонарушениях.

По фактам организации незаконной миграции и фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет возбуждено 12 уголовных дел. Также органами внутренних дел принято 26 решений о запрете въезда на территорию Российской Федерации для иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

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В Пермском крае завершился первый этап масштабной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», основной целью которой является противодействие нелегальной миграции. По итогу рейда из региона депортировали трех нелегальных мигрантов.  «В рамках проводимых мероприятий сотрудники полиции осуществили проверки порядка 4 тысяч объектов. Среди них — промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные площадки, торговые заведения, организации сферы обслуживания, транспортные компании, а также жилые дома», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.  По итогам проверок было составлено свыше 700 административных протоколов за нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и порядка осуществления ими трудовой деятельности. Восьми иностранным гражданам судом назначено административное выдворение за пределы страны, трое были подвергнуты депортации. Кроме того, выявлены 33 работодателя, привлеченные к административной ответственности за незаконное использование труда мигрантов. В отношении работников оформлено 44 протокола об административных правонарушениях. По фактам организации незаконной миграции и фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет возбуждено 12 уголовных дел. Также органами внутренних дел принято 26 решений о запрете въезда на территорию Российской Федерации для иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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