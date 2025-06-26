Суд обязал концессионера Чусовского моста заплатить 6 млн министерству Прикамья

Арбитражный суд Пермского края обязал ООО «Пермская концессионная компания» выплатить более 6 млн рублей в пользу регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Причиной судебного разбирательства стала задолженность по арендной плате за земельные участки, предоставленные концессионеру для строительства и реконструкции Чусовского моста.
«В 2018 году компании были переданы участки в аренду для реализации инвестиционного проекта по строительству и реконструкции объекта. В 2024 году арендные платежи от ООО „ПКК“ не поступили, что привело к формированию долга в размере 6,1 миллиона рублей», — сообщает газета Business Class.
Отмечается, что в ходе рассмотрения дела ООО «Пермская концессионная компания» не предоставило суду ни письменного отзыва на исковое заявление, ни документов, подтверждающих оплату задолженности. Арбитражный суд, изучив предоставленные материалы, постановил взыскать всю сумму долга в пользу министерства.
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