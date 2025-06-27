Прокуратура не нашла в детских садах Перми медицинское оборудование

В пермских детских садах отсутствовало необходимое медицинское оборудование. Это выяснилось в ходе проверки, проведенной прокуратурой краевой столицы. Информация размещена на сайте ведомства.
«Установлено, что двумя детскими садами Кировского района Перми не обеспечено оснащение медицинских кабинетов необходимым оборудованием, в том числе динамометрами, аппаратом искусственной вентиляции легких, носилками, кушеткой, зондами и другим», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Прикамья.
По результатам проверки заведующим детских садов внесено представление, они должны устранить выявленные нарушения, укомплектовав медицинские кабинеты недостающим оборудованием.
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