Прокуратура не нашла в детских садах Перми медицинское оборудование

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В детских садах отсутствовали кушетки (архивное фото)
В детских садах отсутствовали кушетки (архивное фото) Фото:

В пермских детских садах отсутствовало необходимое медицинское оборудование. Это выяснилось в ходе проверки, проведенной прокуратурой краевой столицы. Информация размещена на сайте ведомства.

«Установлено, что двумя детскими садами Кировского района Перми не обеспечено оснащение медицинских кабинетов необходимым оборудованием, в том числе динамометрами, аппаратом искусственной вентиляции легких, носилками, кушеткой, зондами и другим», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Прикамья.

По результатам проверки заведующим детских садов внесено представление, они должны устранить выявленные нарушения, укомплектовав медицинские кабинеты недостающим оборудованием.

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В пермских детских садах отсутствовало необходимое медицинское оборудование. Это выяснилось в ходе проверки, проведенной прокуратурой краевой столицы. Информация размещена на сайте ведомства. «Установлено, что двумя детскими садами Кировского района Перми не обеспечено оснащение медицинских кабинетов необходимым оборудованием, в том числе динамометрами, аппаратом искусственной вентиляции легких, носилками, кушеткой, зондами и другим», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Прикамья. По результатам проверки заведующим детских садов внесено представление, они должны устранить выявленные нарушения, укомплектовав медицинские кабинеты недостающим оборудованием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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