Пропавший без вести пермяк вернулся из украинского плена

Житель Куединского округа Пермского края, ранее считавшийся пропавшим без вести, вернулся домой после обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом 27 июня сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
«Он ушел на специальную военную операцию по контракту в ноябре 2023 года. Уже в декабре его семья потеряла с ним связь, и он был признан пропавшим без вести. Помню, как к нам с надеждой и тревогой обратилась с заявлением его сестра. Она рассказала, что, со слов сослуживцев, брат после тяжелого боя в лесу, столкнувшись с новой украинской штурмовой группой, попал в плен», — написал Игорь Сапко.
Позднее его сестра нашла видеозапись, где узнала своего брата среди других военнопленных. Однако надежда на его возвращение была. И сейчас, по словам омбудсмена, военнослужащий уже даже выходил на связь и общался с родственниками.
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