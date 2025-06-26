26 июня 2025

Пропавший без вести пермяк вернулся из украинского плена

Игорь Сапко: пропавший без вести на СВО житель Пермского края вернулся по обмену
© Служба новостей «URA.RU»
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Он ушел на специальную военную операцию по контракту в ноябре 2023 года
Он ушел на специальную военную операцию по контракту в ноябре 2023 года Фото:

Житель Куединского округа Пермского края, ранее считавшийся пропавшим без вести, вернулся домой после обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом 27 июня сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«Он ушел на специальную военную операцию по контракту в ноябре 2023 года. Уже в декабре его семья потеряла с ним связь, и он был признан пропавшим без вести. Помню, как к нам с надеждой и тревогой обратилась с заявлением его сестра. Она рассказала, что, со слов сослуживцев, брат после тяжелого боя в лесу, столкнувшись с новой украинской штурмовой группой, попал в плен», — написал Игорь Сапко.

Позднее его сестра нашла видеозапись, где узнала своего брата среди других военнопленных. Однако надежда на его возвращение была. И сейчас, по словам омбудсмена, военнослужащий уже даже выходил на связь и общался с родственниками.

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Житель Куединского округа Пермского края, ранее считавшийся пропавшим без вести, вернулся домой после обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом 27 июня сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Он ушел на специальную военную операцию по контракту в ноябре 2023 года. Уже в декабре его семья потеряла с ним связь, и он был признан пропавшим без вести. Помню, как к нам с надеждой и тревогой обратилась с заявлением его сестра. Она рассказала, что, со слов сослуживцев, брат после тяжелого боя в лесу, столкнувшись с новой украинской штурмовой группой, попал в плен», — написал Игорь Сапко. Позднее его сестра нашла видеозапись, где узнала своего брата среди других военнопленных. Однако надежда на его возвращение была. И сейчас, по словам омбудсмена, военнослужащий уже даже выходил на связь и общался с родственниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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