26 июня 2025

В пермском ЗАГСе рассказали о вреде необычных имен для детей

Пермский ЗАГС: дети с редкими именами подвержены риску стать жертвами насмешек
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам рекомендуют отказаться от странных и необычных имен
Пермякам рекомендуют отказаться от странных и необычных имен Фото:

Дети, которым были даны редкие или нестандартные имена, подвержены риску стать жертвами насмешек со стороны сверстников, что может привести к психологическим травмам и затруднениям в процессе социализации. Об этом рассказали в пермском отделении ЗАГСа.

«В Госдуме предложили запретить регистрацию нестандартных имен для детей. Под запрет попадут такие имена, как Люцифер, Виагра, Авокадий, Лексус, которые вызвали неоднозначную реакцию общественности. Дети с такими именами нередко становятся объектом насмешек, получают психологическую травму и не могут социализироваться», — говорится в сообщении пермского ЗАГСа в социальной сети «ВКонтакте».

В апреле 2025 года пермяки выбирали необычные имена для своих детей. Так, среди новорожденных девочек встречались Каролина-Леонор, Амари и Юсрия, а среди мальчиков — Алмаз, Самуэль и Халид. В ЗАГСе отмечают рост числа родителей, выбирающих редкие или экзотические имена для своих детей.

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Дети, которым были даны редкие или нестандартные имена, подвержены риску стать жертвами насмешек со стороны сверстников, что может привести к психологическим травмам и затруднениям в процессе социализации. Об этом рассказали в пермском отделении ЗАГСа. «В Госдуме предложили запретить регистрацию нестандартных имен для детей. Под запрет попадут такие имена, как Люцифер, Виагра, Авокадий, Лексус, которые вызвали неоднозначную реакцию общественности. Дети с такими именами нередко становятся объектом насмешек, получают психологическую травму и не могут социализироваться», — говорится в сообщении пермского ЗАГСа в социальной сети «ВКонтакте». В апреле 2025 года пермяки выбирали необычные имена для своих детей. Так, среди новорожденных девочек встречались Каролина-Леонор, Амари и Юсрия, а среди мальчиков — Алмаз, Самуэль и Халид. В ЗАГСе отмечают рост числа родителей, выбирающих редкие или экзотические имена для своих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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