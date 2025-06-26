В пермском ЗАГСе рассказали о вреде необычных имен для детей

Дети, которым были даны редкие или нестандартные имена, подвержены риску стать жертвами насмешек со стороны сверстников, что может привести к психологическим травмам и затруднениям в процессе социализации. Об этом рассказали в пермском отделении ЗАГСа.
«В Госдуме предложили запретить регистрацию нестандартных имен для детей. Под запрет попадут такие имена, как Люцифер, Виагра, Авокадий, Лексус, которые вызвали неоднозначную реакцию общественности. Дети с такими именами нередко становятся объектом насмешек, получают психологическую травму и не могут социализироваться», — говорится в сообщении пермского ЗАГСа в социальной сети «ВКонтакте».
В апреле 2025 года пермяки выбирали необычные имена для своих детей. Так, среди новорожденных девочек встречались Каролина-Леонор, Амари и Юсрия, а среди мальчиков — Алмаз, Самуэль и Халид. В ЗАГСе отмечают рост числа родителей, выбирающих редкие или экзотические имена для своих детей.
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