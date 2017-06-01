22:05 01 июня 2017 0

Кошелев обвиняется в убийстве полицейского Дмитрий Антоненков

В Чкаловском суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу об убийстве начальника уголовного розыска Артемовского 51-летнего Дмитрия Чечнева. На скамье обвиняемых — инженер, отец троих детей Владимир Кошелев.

Следователи считают, что убийство произошло из-за классического любовного треугольника: оба мужчины длительное время являлись любовниками одной екатеринбурженки — медсестры Анжелы Акишевой.

Мотив убийства обозначен в обвинительном заключении, как «соперничество», а обвиняемого следователи охарактеризовали «крайним эгоцентристом». Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый давно задумал расправиться с Чечневым. Утром 25 марта 2016 года Кошелев узнал, что его соперник спит дома у Акишевой в сильном алкогольном опьянении. Мужчина приехал к своей любовнице и кабелем задушил спящего полицейского. Затем сообщники перенесли тело в ванную, где Кошелев строительными ножницами отрезал голову стража порядка.

Чечнева искали не только полицейские, но и волонтеры социальные сети

Тело Чечнева трое суток пролежало в машине Кошелева. Наконец, 28 марта он вывез труп в лес в районе поселка Северка, обложил покрышками, облил бензином и сжег.

Чечнева объявили в розыск. Но выйти на след начальника угро смогла его дочь Ольга. Девушка от сослуживцев узнала, что отец собирался на период отпуска жить у своей любовницы Анжелы. Пассия отца отрицала свою причастность к исчезновению полицейского. Однако женщина не смогла объяснить, что делает машина Чечнева у ее дома. Ольга, заподозрив неладное, обратилась с заявлением с полицию. Перед следователями Анжела отпираться не стала и рассказала, что Чечнева задушил Кошелев.

Акишевой удалось избежать ответственности. По делу она проходит лишь в качестве свидетеля.

А обвиняемый на сегодняшнем процессе заявил, что полностью отрицает свою вину.

«Я не признаю себя виновным не для того, чтобы уйти от ответственности, а потому что не совершал преступления. 25 марта мне позвонила Анжела Акишева. Она рассказала, что у нее произошел конфликт с Чечневым. Тот пьяный хватал Акишеву за горло и пытался душить. Она толкнула Ченева, тот не удержался на ногах, ударился головой об угол комода и упал на пол. Акишева сказала, что Чечнев не подает признаков жизни. Она просила помощи», — заявил Владимир Кошелев. По его словам, он приехал к женщине. Она убедила его, что от тела нужно избавиться. Вдвоем они обмыли тело и завернули в простынь. Убитого полицейского Кошелев загрузил в машину, а через три дня сжег в лесу.

«У меня не было причин убивать Чечнева. Я не совершал действий по расчленению. Если бы это произошло, то в ванной комнате, в квартире, в моей машине были бы хоть какие-то следы крови. Но этого не установлено. Если у Акишевой осталось хоть какие-то частички совести, то она должна сказать правду», — завершил свою речь обвиняемый.

Несмотря на то, что женщину вызывали сегодня в суд, она не явилась. Предполагается, что Акишеву допросят 26 июня, в ходе следующего судебного заседания.