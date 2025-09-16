Свердловчанин убил собутыльника во время застолья

Мужчина несколько раз пырнул знакомого
Мужчина несколько раз пырнул знакомого

В селе Туринская Слобода (Свердловская область) 33-летний местный житель зарезал ножом 40-летнего собутыльника из-за пьяной ссоры во время застолья. Затем убийца позвонил знакомым, которые сдали его силовикам, рассказали URA.RU правоохранители.

«Прибывшие стражи порядка и медики нашли потерпевшего в квартире еще живым. Он был экстренно госпитализирован в больницу, однако причиненные пострадавшему травмы оказались несовместимы с жизнью», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), следователи продолжают расследование.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых пояснил, что обвиняемый не женат, не работает и не учится. До этого его уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. «Теперь, в случае признания его вины судом, фигуранту надолго придется забыть о праздном времяпрепровождении. И, возможно, новый срок заставит его наконец взяться за ум», — подчеркнул полковник Горелых.

