Свердловчанин убил собутыльника во время застолья

В селе Туринская Слобода (Свердловская область) 33-летний местный житель зарезал ножом 40-летнего собутыльника из-за пьяной ссоры во время застолья. Затем убийца позвонил знакомым, которые сдали его силовикам, рассказали URA.RU правоохранители.
«Прибывшие стражи порядка и медики нашли потерпевшего в квартире еще живым. Он был экстренно госпитализирован в больницу, однако причиненные пострадавшему травмы оказались несовместимы с жизнью», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), следователи продолжают расследование.
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых пояснил, что обвиняемый не женат, не работает и не учится. До этого его уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. «Теперь, в случае признания его вины судом, фигуранту надолго придется забыть о праздном времяпрепровождении. И, возможно, новый срок заставит его наконец взяться за ум», — подчеркнул полковник Горелых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!