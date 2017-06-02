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Главные новости Курганской области
18:29  02 июня 2017 0

В Зауралье рвется подозрительный бизнес с огромными долгами

У бизнесменов спросили, почему они хотят переехатьФото пресс-службы УФНС по Курганской области

На налоговый учет в Курганской области стремятся встать фирмы с сомнительной репутацией. Такие выводы были озвучены на первой специальной комиссии по вопросам миграции бизнеса, сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по Курганской области.

Всего члены комиссии рассмотрели дела 36 налогоплательщиков, из них 15 подали документы для постановки на учет в Зауралье. Руководитель УФНС по Курганской области Владимир Рыжук доложил, что большая часть из них имеют признаки недобросовестной миграции — эти организации попадают под критерии «фирм-однодневок» или имеют неурегулированные миллионные долги по налогам и сборам. Регистрация по всем этим организациям и предпринимателям приостановлена на месяц до выяснения всех обстоятельств.

21 организации, напротив, пожелали переехать в другие регионы. Среди основных причин многие присутствующие на комиссии предприниматели назвали семейные обстоятельства. Также упоминали проблему нехватки в Зауралье квалифицированных кадров и недостаточно развитую инфраструктуру области. Бизнесмены отметили, что большая часть высокооплачиваемых заказов поступает из других регионов.

В зауральском УФНС напоминают, что, несмотря на миграцию бизнеса из Курганской области, с начала года наблюдается положительная динамика роста поступлений по всем налогам. В первом квартале в консолидированный бюджет Российской Федерации направлено более 6,2 миллиарда рублей, что на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Жаткина
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