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13:06  06 июня 2017 0

Студентку из Нижневартовска будут судить за поддержку ИГИЛ «ВКонтакте»

Клипарт. Собаки. ДТП и др. Екатеринбург, ВКонтакте, социальные сети, соцсети, дуров павел
Она публиковала на странице аудиозаписи с провокационными высказываниямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Югры обвиняет учащуюся одного из колледжей Нижневартовска в публичном оправдании терроризма и экстремизме. В 2015 году она оправдывала на своей странице «ВКонтакте» деятельность террористической организации «Исламское государство», сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ. Прокуратура установила, что в своих публичных высказываниях студентка оправдывала деятельность запрещенной на территории России террористической группировки ИГИЛ.

«Девушка разместила в сети „Интернет“ на своей личной странице в социальной сети „ВКонтакте“ аудиозаписи с высказываниями, поддерживающими деятельность указанной организации и обосновывающими необходимость вражды, применения насилия в отношении представителей немусульманской религии», — отметили в прокуратуре. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как писало «URA.RU» ранее, 24 мая стало известно, что жительница Чеченской республики Самира сдала турецкой полиции своего супруга, вербовщика запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство».

Юрий Викторов
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