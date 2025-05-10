Сплавы по рекам и путешествия на Камчатку: мэры из ХМАО посоветовали, куда отправиться в отпуск

Югорские чиновники предпочитают активный отдых и путешествия по стране, совмещая их с исторической памятью. Мэры рассказали URA.RU о своих предпочтениях, а также поделились планами на отпуск.
Максим Слепов: Алтай, Кавказ и мечты о Камчатке
Мэр Сургута Максим Слепов выбирает для отдыха российские регионы, подчеркивая их природное разнообразие. «В России масса живописных мест. Вместе с семьей мы чаще выбираем путешествия по нашей стране. Очень впечатлил Алтай, Кавказ, горы на российском побережье Черного моря. Хочу показать семье Камчатку — вулканы, гейзеры».
Сергей Маненков: сплав по Казыму
Глава Белоярского района Сергей Маненков предпочитает активный отдых на природе. Во время разговора с журналистами он перебирал картошку для посадки:
«Люблю проводить отпуск на свежем воздухе. Сейчас планируем сплав по реке Казым — по пути, которым коренные жители уходили на фронт в 1941–1945 годах. Хотим вспомнить их подвиги. Если погода позволит, отправимся на 4–5 дней, заедем в деревни, пообщаемся с местными жителями». Кроме сплавов, Маненков увлекается рыбалкой, охотой и сбором грибов. Иногда выбирается в Железноводск на санаторное лечение. «Я же совсем молодой человек, мне не полных 33 года до 100 лет», — шутит Маненков.
Алексей Петриченко: мечты о море
Мэр Мегиона Алексей Петриченко оказался настоящим трудоголиком, за время вступления в должность — с 1 ноября 2023 года — он ни разу не уходил в отпуск. Несмотря на это, он признается, что в идеале предпочитает отдых у моря. «За время работы в должности главы никуда не ездил, а в целом, люблю отдых на море», — поделился Петриченко.
Ранее URA.RU писало о том, как отдыхают чиновники окружного правительства. Многие из них предпочитают отпуск проводить активно, а не просто лежать на шезлонге на пляже.
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