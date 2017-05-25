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25 мая 2017
24 мая 2017
21:38  24 мая 2017 1

Жительница Чечни сдала полиции мужа-террориста из ИГИЛ. ВИДЕО

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
Террориста сдала женаФото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Чеченской республики Самира сдала турецкой полиции своего супруга, вербовщика запрещенной на территории РФ организации Исламское государство.

Как сообщает RT, пара жила в Турции. Сначала девушка верила возлюбленному и даже родила ему ребенка. Но после муж отобрал у нее документы и избивал за любой проступок. Несколько раз девушка с ребенком пыталась сбежать, но каждый раз ее ловили. Отчаявшись, Самира обратилась в полицию. Благодаря информации россиянки силовикам удалось задержать целую ячейку террористов.

Девушка вернулась домой, однако семья ее не приняла. От жены террориста отвернулись все, кроме матери. По словам правозащитников, такая ситуация далеко не исключение.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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