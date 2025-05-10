10 мая 2025
09 мая 2025

В ХМАО ветеран СВО просит у Путина помощи в трудоустройстве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом ветеран СВО работал в мэрии Нефтеюганска
В прошлом ветеран СВО работал в мэрии Нефтеюганска Фото:

Ветеран СВО из Нефтеюганска (ХМАО) Алан Баев с 2023 года не может найти работу. Югорчанин имеет образование, опыт работы в администрации, а также отмечен боевыми наградами и претендует на управленческие должности в городе, но регулярно получает отказ. Теперь он обратился за помощью в трудоустройстве к президенту России Владимиру Путину.

«Прошу вас оказать содействие в моем трудоустройстве — чиновники Нефтеюганска не оставляют шансов мне продолжать работу в городе. Работал заместителем председателя департамента по физической культуре и спорту, а также директором спортивных школ. В 2022 году принял решение встать на защиту нашей страны и вернулся после окончания срока действия контракта в 2023 году. Награжден различными медалями, в том числе медалью за отвагу. Я принимаю участие в конкурсах на замещение вакантных должностей, но конкурсы отменяются», — сообщил в обращении к президенту Алан Баев. Письмо есть в распоряжении URA.RU.

Ветеран СВО обращался к последним двум главам Нефтеюганска за помощью в трудоустройстве, но ему предлагали лишь должность рядового юриста. В свою очередь он считает, что со своим опытом может занять более высокий управленческий пост.

В беседе с корреспондентом URA.RU Алан Баев поделился, что подавал заявку на проект «Герои Югры». Однако пройти конкурсный отбор не смог из-за тестирования.

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Ветеран СВО из Нефтеюганска (ХМАО) Алан Баев с 2023 года не может найти работу. Югорчанин имеет образование, опыт работы в администрации, а также отмечен боевыми наградами и претендует на управленческие должности в городе, но регулярно получает отказ. Теперь он обратился за помощью в трудоустройстве к президенту России Владимиру Путину. «Прошу вас оказать содействие в моем трудоустройстве — чиновники Нефтеюганска не оставляют шансов мне продолжать работу в городе. Работал заместителем председателя департамента по физической культуре и спорту, а также директором спортивных школ. В 2022 году принял решение встать на защиту нашей страны и вернулся после окончания срока действия контракта в 2023 году. Награжден различными медалями, в том числе медалью за отвагу. Я принимаю участие в конкурсах на замещение вакантных должностей, но конкурсы отменяются», — сообщил в обращении к президенту Алан Баев. Письмо есть в распоряжении URA.RU. Ветеран СВО обращался к последним двум главам Нефтеюганска за помощью в трудоустройстве, но ему предлагали лишь должность рядового юриста. В свою очередь он считает, что со своим опытом может занять более высокий управленческий пост. В беседе с корреспондентом URA.RU Алан Баев поделился, что подавал заявку на проект «Герои Югры». Однако пройти конкурсный отбор не смог из-за тестирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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