В ХМАО ветеран СВО просит у Путина помощи в трудоустройстве

Ветеран СВО из Нефтеюганска (ХМАО) Алан Баев с 2023 года не может найти работу. Югорчанин имеет образование, опыт работы в администрации, а также отмечен боевыми наградами и претендует на управленческие должности в городе, но регулярно получает отказ. Теперь он обратился за помощью в трудоустройстве к президенту России Владимиру Путину.
«Прошу вас оказать содействие в моем трудоустройстве — чиновники Нефтеюганска не оставляют шансов мне продолжать работу в городе. Работал заместителем председателя департамента по физической культуре и спорту, а также директором спортивных школ. В 2022 году принял решение встать на защиту нашей страны и вернулся после окончания срока действия контракта в 2023 году. Награжден различными медалями, в том числе медалью за отвагу. Я принимаю участие в конкурсах на замещение вакантных должностей, но конкурсы отменяются», — сообщил в обращении к президенту Алан Баев. Письмо есть в распоряжении URA.RU.
Ветеран СВО обращался к последним двум главам Нефтеюганска за помощью в трудоустройстве, но ему предлагали лишь должность рядового юриста. В свою очередь он считает, что со своим опытом может занять более высокий управленческий пост.
В беседе с корреспондентом URA.RU Алан Баев поделился, что подавал заявку на проект «Герои Югры». Однако пройти конкурсный отбор не смог из-за тестирования.
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