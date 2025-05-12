Олимпийский чемпион из ХМАО вылетел из шоу «Титаны-2» в шаге от победы. Фото

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Максим Храмцов не справился с финальным испытанием в шоу «Титаны-2»
Максим Храмцов не справился с финальным испытанием в шоу «Титаны-2» Фото:

Олимпийский чемпион по тхэквондо из Нижневартовска Максим Храмцов не смог выиграть в шоу «Титаны-2» на ТНТ. От победы его отделило испытание на удержание тяжелого груза.

Храмцов оказался в числе 12 атлетов, вырвавшихся в финал. Первое задание «гребля», где участникам предстояло преодолеть дистанцию под нагрузкой, тхэквондист прошел успешно. Впереди ждал сложнейший этап: атлетам нужно как можно дольше удержать груз, эквивалентный 65% от веса каждого из них. Те, кто не справятся, покидают проект.

Храмцов провалил испытание на удержание груза
Храмцов провалил испытание на удержание груза
Фото:

Испытание давалось Храмцову сложнее остальных, тхэквондист признался, что предплечья — его слабое место. «Начинаю тянуть канат, он действительно очень тяжелый. Тут начинается борьба, потому что хват, предплечья — вот эти места у меня слабенькие. С каждым лишнем движением трачу много сил, чтоб перебрать канат и найти более удобную позу. Терплю из последних сил, но, к сожалению, канат ускользает из моих рук. На самом деле я горд и рад быть в финале. Я действительно сделал все, что мог», — рассказал Храмцов в эфире телеканала ТНТ.

Эмоциями после финального выпуска «титан» поделился в своем telegram-канале. «Участие в этом проекте для меня было не просто соревнованием, а возможностью рассказать всем о тхэквондо — этом невероятно красивом и разнообразном виде спорта, который способен конкурировать с другими сильнейшими направлениями», — прокомментировал тхэквондист.

Храмцов родился в Кургане, а юношеские годы провел в Нижневартовске, где и начал развивать карьеру спортсмена. Вершиной достижений стала победа на Олимпиаде в 2020 году. Тогда вартовчанин выиграл золото в дисциплине по тхэквондо.

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Олимпийский чемпион по тхэквондо из Нижневартовска Максим Храмцов не смог выиграть в шоу «Титаны-2» на ТНТ. От победы его отделило испытание на удержание тяжелого груза. Храмцов оказался в числе 12 атлетов, вырвавшихся в финал. Первое задание «гребля», где участникам предстояло преодолеть дистанцию под нагрузкой, тхэквондист прошел успешно. Впереди ждал сложнейший этап: атлетам нужно как можно дольше удержать груз, эквивалентный 65% от веса каждого из них. Те, кто не справятся, покидают проект. Испытание давалось Храмцову сложнее остальных, тхэквондист признался, что предплечья — его слабое место. «Начинаю тянуть канат, он действительно очень тяжелый. Тут начинается борьба, потому что хват, предплечья — вот эти места у меня слабенькие. С каждым лишнем движением трачу много сил, чтоб перебрать канат и найти более удобную позу. Терплю из последних сил, но, к сожалению, канат ускользает из моих рук. На самом деле я горд и рад быть в финале. Я действительно сделал все, что мог», — рассказал Храмцов в эфире телеканала ТНТ. Эмоциями после финального выпуска «титан» поделился в своем telegram-канале. «Участие в этом проекте для меня было не просто соревнованием, а возможностью рассказать всем о тхэквондо — этом невероятно красивом и разнообразном виде спорта, который способен конкурировать с другими сильнейшими направлениями», — прокомментировал тхэквондист. Храмцов родился в Кургане, а юношеские годы провел в Нижневартовске, где и начал развивать карьеру спортсмена. Вершиной достижений стала победа на Олимпиаде в 2020 году. Тогда вартовчанин выиграл золото в дисциплине по тхэквондо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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