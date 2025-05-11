В Ханты-Мансийске новые улицы получили имена югорских писателей и поэтов

В микрорайоне «Иртыш» в Ханты-Мансийске три улицы получили имена местных поэтов и писателей. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал общественник Анатолий Корнеев.
«Три новых улицы в Ханты-Мансийске обрели имена! Также принято решение о проведении целого комплекса мероприятий по популяризации информации о всех улицах, носящих имена людей, внесших значительный вклад в историю Ханты-Мансийска», — написал общественник в своей соцсети.
Улицы в микрорайоне «Иртыш» были названы в честь мансийского поэта Андрея Тарханова, заслуженного работника культуры РСФСР, журналиста и краеведа Новомира Патрикеева и художника Владимира Гаврилова. По словам общественника, решение назвать улицы именами знаменитых югорчан было принято на межведомственной комиссии по наименованиям внутригородских объектов.
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