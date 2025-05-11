11 мая 2025
10 мая 2025

В Ханты-Мансийске новые улицы получили имена югорских писателей и поэтов

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Новые улицы в микрорайоне «Иртыш» получили имена югорских писателей и поэтов
Новые улицы в микрорайоне «Иртыш» получили имена югорских писателей и поэтов Фото:

В микрорайоне «Иртыш» в Ханты-Мансийске три улицы получили имена местных поэтов и писателей. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал общественник Анатолий Корнеев.

«Три новых улицы в Ханты-Мансийске обрели имена! Также принято решение о проведении целого комплекса мероприятий по популяризации информации о всех улицах, носящих имена людей, внесших значительный вклад в историю Ханты-Мансийска», — написал общественник в своей соцсети.

Улицы в микрорайоне «Иртыш» были названы в честь мансийского поэта Андрея Тарханова, заслуженного работника культуры РСФСР, журналиста и краеведа Новомира Патрикеева и художника Владимира Гаврилова. По словам общественника, решение назвать улицы именами знаменитых югорчан было принято на межведомственной комиссии по наименованиям внутригородских объектов.

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В микрорайоне «Иртыш» в Ханты-Мансийске три улицы получили имена местных поэтов и писателей. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал общественник Анатолий Корнеев. «Три новых улицы в Ханты-Мансийске обрели имена! Также принято решение о проведении целого комплекса мероприятий по популяризации информации о всех улицах, носящих имена людей, внесших значительный вклад в историю Ханты-Мансийска», — написал общественник в своей соцсети. Улицы в микрорайоне «Иртыш» были названы в честь мансийского поэта Андрея Тарханова, заслуженного работника культуры РСФСР, журналиста и краеведа Новомира Патрикеева и художника Владимира Гаврилова. По словам общественника, решение назвать улицы именами знаменитых югорчан было принято на межведомственной комиссии по наименованиям внутригородских объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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