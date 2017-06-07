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07 июня 2017
14:28  07 июня 2017 0

Трампу готовят импичмент. Копают там же — выборы

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
Демократы считают, что Трампу есть что скрывать по поводу выборовФото: depositphotos.com © URA.RU

Демократ Эл Грин из Техаса, член Палаты представителей конгресса, готовится официально запустить процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал 360.

Обвинения в адрес Трампа Грин строит на увольнении главы ФБР Джеймса Коми. В заявлении Грина сказано, что Трамп уволил Коми из-за того, что тот вел расследование связей предвыборного штаба президента с российским вмешательством в президентские выборы, уточняет агентство Nation News.

«Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, поскольку директор вел расследование связей предвыборного штаба президента с российским вмешательством в президентские выборы. Это воспрепятствование правосудию», — говорится в заявлении конгрессмена, цитирует РИА «Новости».

Грин составит обвинительное заключение, которое может дать начало процедуре импичмента в конгрессе. По мнению издания The Hill, инициатива демократа вряд ли найдет поддержку. Другие эксперты считают, что вода камень точит и демократы не просто так активно копают информацию, связанную с выборами.

Ранее «URA.RU» приводило мнение научного сотрудника Института США и Канады РАН Павла Шарикова, который прогнозировал, что целью обвинений Трампа со стороны демократов является инициация процедуры импичмента.

Семен Гринберг
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