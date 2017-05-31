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31 мая 2017
15:41  31 мая 2017 0

Конгресс США заинтересовался еще одним экс-советником Трампа

Демократы не хотят видеть Трампа в Белом домеФото: pixabay

Члены комитета разведки палаты представителей Конгресса США запросили информацию о бывшем советнике американского лидера Дональда Трампа — 34-летнем Борисе Эпштейне.

Запрос оформлен в рамках расследования вмешательства в выборы США, на которых победил Дональд Трамп, передает газета «Известия». Уточняется, что спецслужба интересуется ролью Эпштейна в избирательной кампании.

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков полагает, что цель расследования — инициация процедуры импичмента, сообщает «Газета.ru».

«Теперь уже нет сомнений, что это внутриполитическая проблема, направленная на дискредитацию администрации Трампа… У меня есть подозрение, что целью этой кампании является инициация процедуры импичмента… Но оснований для процедуры импичмента у них нет. Единственная возможная вещь — это уличить его в том, что он пришел к власти с помощью иностранных сил. И именно здесь у них проблема», — заявил аналитик в эфире радио Sputnik.

Борис Эпштейн — уроженец Москвы, банкир и финансовый адвокат. Некоторое время был старшим советником переходной команды Трампа после выборов. Из президентской команды он ушел в марте нынешнего года.

Семен Гринберг
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