В Белоярском районе ХМАО объявлен режим чрезвычайной ситуации. На территории действуют 9 очагов лесных пожаров, площадью 181 гектар. Решение о введении особого режима принял глава муниципалитета Сергей Маненков, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по ХМАО-Югре.
Как сказано в сообщении ведомства, режим введен «с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Белоярского района, устойчивого функционирования объектов экономики, подготовки и проведения оперативных мероприятий по тушению лесных пожаров».
Особый противопожарный режим также введен на территории Октябрьского района и действует в Ханты-Мансийском и Березовском районах.
По данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, по состоянию на 24 июля в лесах региона действует 25 пожаров. Огонь уничтожил более 673 гектаров леса.
Сильнее всего регион пострадал от лесных пожаров в 2012 году. Огнем было уничтожено свыше 120 тысяч гектаров леса. Города автономного округа окутал удушливый смог. Люди были вынуждены запасаться средствами индивидуальной защиты от угарного газа.