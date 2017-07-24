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Главные новости Югры
14:17  24 июля 2017 0

Внимание! В Югре объявлено чрезвычайное положение

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, тушение огня, сельскохозяйственный пал
МЧС борется с лесными пожарами в ЮгреФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Белоярском районе ХМАО объявлен режим чрезвычайной ситуации. На территории действуют 9 очагов лесных пожаров, площадью 181 гектар. Решение о введении особого режима принял глава муниципалитета Сергей Маненков, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Как сказано в сообщении ведомства, режим введен «с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Белоярского района, устойчивого функционирования объектов экономики, подготовки и проведения оперативных мероприятий по тушению лесных пожаров».

Особый противопожарный режим также введен на территории Октябрьского района и действует в Ханты-Мансийском и Березовском районах.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, по состоянию на 24 июля в лесах региона действует 25 пожаров. Огонь уничтожил более 673 гектаров леса.

Сильнее всего регион пострадал от лесных пожаров в 2012 году. Огнем было уничтожено свыше 120 тысяч гектаров леса. Города автономного округа окутал удушливый смог. Люди были вынуждены запасаться средствами индивидуальной защиты от угарного газа.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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