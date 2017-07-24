16:07 24 июля 2017 0

Уральский волонтер побывал с миссией в самой горячей точке мира Фото: из личного архива Евгения Ганеева

Бизнесмен и волонтер из Екатеринбурга Евгений Ганеев возвращается из очередной поездки в Сирию, куда он ездил с гуманитарной миссией. Между рейсами самолетов доброволец рассказал «URA.RU» по телефону, что он делал в горячей точке и как его угораздило туда попасть.

По словам Ганеева, он раздавал гуманитарную помощью в сирийских городах Алеппо и Нейрап. «Удалось забраться в самое пекло, в самые руины и помочь там 183 семьям!» — рассказал Евгений. Также ему довелось побывать на линии фронта — на участке передовой, который находится в двух км от Алеппо. «Сквозь бойницы там видны позиции игиловцев*, — говорит волонтер. — Голову я не поднимал — снайперы работают».

Бойцам сирийской армии волонтер из Екатеринбурга раздавал медикаменты и учил азам первой медицинской помощи. Но главной его целью было доставить гуманитарную помощь мирным жителям в зоне боевых действий. «В Дамаске ситуация получше — там хотя бы продукты есть, основная нехватка — это лекарства, а вот в Алеппо с обеспечением совсем плохо — как выживают семьи гражданских (особенно те, которые потеряли отцов), вообще непонятно», — говорит Женя.

Среди тех, кому он помог, были и русскоязычные: удалось доставить гуманитарку четырем семьям в Дамаске и шести в Алеппо. «Еще до выезда я связался с центром русского сообщества в Дамаске, и они подготовили мне список, что нужно для этих семей — не только продукты, но и ранцы, школьные принадлежности».

Истории этих русских женщин с сирийскими детьми на руках шокируют. Например, Анжела из Нальчика осталась с двумя инвалидами на руках: контуженным на войне мужем-сирийцем и маленьким ребенком. Но самая жесткая история — Ирины Барокат, которая в результате обстрела потеряла руку и ногу и борется сейчас за жизнь в клинике Санкт-Петербурга (в Россию ее увозили самолетом МЧС по просьбе русского общества в Сирии). Дети Ирины по-прежнему живут в Алеппо. За старшего остался 14-летний сын, который сам ходит на костылях.

По рассказу волонтера, ему во время своей миссии пришлось нелегко. «Была дикая жара — самая лютая за это лето: в Алеппо было 50 градусов в тени, — рассказывает Евгений. — И по этой жаре мы тащили эти пакеты. От теплового удара меня спасло только то, что я сделал в шапке дырку и положил внутрь лед, а также постоянно пил регидрон. Выпивал по 7-8 литров воды в день».

С машиной и с переводом ему помогали бойцы подразделения Лиуа Кодос (палестинский отряд в составе сирийской армии). Довелось волонтеру взаимодействовать и с российскими военными — в Центре примирения в Дамаске. «Многого о них рассказать не могу, так как это, наверное, военная тайна, но все они приветливы, профессионалы своего дела и гордятся той миссией, которую выполняют», — говорит волонтер.

На вопрос, который всегда задают Ганееву — зачем он лезет в пекло, рискуя жизнью — доброволец ответил так. «Чувствую в этом необходимость — помогать людям, — говорит Евгений. — К тому же именно там сейчас происходят очень важные вещи, глобальные события, и хочется не оставаться в стороне от этого».

Евгений Ганеев — первый российский волонтер, побывавший с гуманитарной миссией в Сирии еще в 2015 году: беженцам и жителям разрушенных кварталов Хомса он раздавал продукты, одежду и предметы первой необходимости, купленные на свои средства. В 2014-15 годах Ганеев как волонтер активно работал в Донбассе: за шесть поездок он вывез из обстреливаемых городов около 400 беженцев, а одну семью в Горловке — прямо из-под обстрела. Самыми «экзотическими» были поездки его поездки на помощь пострадавшим от стихийных бедствий — наводнений — в Филиппинах и на Гаити. Два года назад доброволец дал большое интервью «URA.RU», рассказав о том, зачем он занимается волонтерством.

1/12 Снимок с линии фронта. Впереди — позиции игиловцев Фото: из личного архива Евгения Ганеева

* ИГИЛ — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России