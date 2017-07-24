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Главные новости Свердловской области
17:50  24 июля 2017 0

Из орджоникидзевской администрации Екатеринбурга следователи вывезли документацию и чиновников

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Следователи несколько часов обыскивали кабинеты отдела потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга.Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственно-оперативные мероприятия в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга завершены. Как сообщают источники «URA.RU», сотрудники СКР провели обыск и выемку документации из кабинетов отдела потребительского рынка администрации. Также с собой следователи забрали трех сотрудников отдела.

При этом в приемной главы района Вячеслава Трапезникова отрицают факт визита силовиков: «Администрация работает в штатном режиме». Сам Вячеслав Анатольевич не отвечает на телефонные звонки.

Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил «URA.RU»: «Пока не комментируем эту информацию».

Дмитрий Антоненков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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