Следственно-оперативные мероприятия в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга завершены. Как сообщают источники «URA.RU», сотрудники СКР провели обыск и выемку документации из кабинетов отдела потребительского рынка администрации. Также с собой следователи забрали трех сотрудников отдела.
При этом в приемной главы района Вячеслава Трапезникова отрицают факт визита силовиков: «Администрация работает в штатном режиме». Сам Вячеслав Анатольевич не отвечает на телефонные звонки.
Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил «URA.RU»: «Пока не комментируем эту информацию».