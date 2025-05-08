08 мая 2025

Полпред Жога пришел на День Победы в Екатеринбурге в кителе с орденами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога, разное. Москва, жога артем
Артем Жога является офицером запаса (архивное фото) Фото:

Уральский полпред президента РФ Артем Жога, как и обещал, пришел на празднование 9 Мая в Екатеринбурге в парадном кителе с орденами, передает корреспондент URA.RU с Широкореченского мемориала, где утром VIP возлагали цветы. Жога — офицер запаса.

Он, один из героев первого этапа российской спецоперации на Украине, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Мужества. Гвардии полковник. Также у Жоги есть награды Донецкой Народной республики.

Военным он стал после переворота на Украине в 2014 году. Жога вступил вместе с сыном в донбасское ополчение, а затем присоединился к разведывательному батальону «Спарта». С марта 2022 года — после героической гибели сына Владимира «Вохи» — возглавил батальон и руководил им до сентября 2023 года, пока не стал председателем Народного совета ДНР.

Артем Жога — офицер запаса
Артем Жога — офицер запаса
Фото:

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Уральский полпред президента РФ Артем Жога, как и обещал, пришел на празднование 9 Мая в Екатеринбурге в парадном кителе с орденами, передает корреспондент URA.RU с Широкореченского мемориала, где утром VIP возлагали цветы. Жога — офицер запаса. Он, один из героев первого этапа российской спецоперации на Украине, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Мужества. Гвардии полковник. Также у Жоги есть награды Донецкой Народной республики. Военным он стал после переворота на Украине в 2014 году. Жога вступил вместе с сыном в донбасское ополчение, а затем присоединился к разведывательному батальону «Спарта». С марта 2022 года — после героической гибели сына Владимира «Вохи» — возглавил батальон и руководил им до сентября 2023 года, пока не стал председателем Народного совета ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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