Уральский полпред президента РФ Артем Жога, как и обещал, пришел на празднование 9 Мая в Екатеринбурге в парадном кителе с орденами, передает корреспондент URA.RU с Широкореченского мемориала, где утром VIP возлагали цветы. Жога — офицер запаса.
Он, один из героев первого этапа российской спецоперации на Украине, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Мужества. Гвардии полковник. Также у Жоги есть награды Донецкой Народной республики.
Военным он стал после переворота на Украине в 2014 году. Жога вступил вместе с сыном в донбасское ополчение, а затем присоединился к разведывательному батальону «Спарта». С марта 2022 года — после героической гибели сына Владимира «Вохи» — возглавил батальон и руководил им до сентября 2023 года, пока не стал председателем Народного совета ДНР.
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