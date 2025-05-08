Полпред Жога пришел на День Победы в Екатеринбурге в кителе с орденами. Фото

09 мая 2025 в 08:36 Размер текста - 17 +

Артем Жога является офицером запаса (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уральский полпред президента РФ Артем Жога, как и обещал, пришел на празднование 9 Мая в Екатеринбурге в парадном кителе с орденами, передает корреспондент URA.RU с Широкореченского мемориала, где утром VIP возлагали цветы. Жога — офицер запаса. Он, один из героев первого этапа российской спецоперации на Украине, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Мужества. Гвардии полковник. Также у Жоги есть награды Донецкой Народной республики. Военным он стал после переворота на Украине в 2014 году. Жога вступил вместе с сыном в донбасское ополчение, а затем присоединился к разведывательному батальону «Спарта». С марта 2022 года — после героической гибели сына Владимира «Вохи» — возглавил батальон и руководил им до сентября 2023 года, пока не стал председателем Народного совета ДНР. Артем Жога — офицер запаса Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский полпред президента РФ Артем Жога, как и обещал, пришел на празднование 9 Мая в Екатеринбурге в парадном кителе с орденами, передает корреспондент URA.RU с Широкореченского мемориала, где утром VIP возлагали цветы. Жога — офицер запаса. Он, один из героев первого этапа российской спецоперации на Украине, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Мужества. Гвардии полковник. Также у Жоги есть награды Донецкой Народной республики. Военным он стал после переворота на Украине в 2014 году. Жога вступил вместе с сыном в донбасское ополчение, а затем присоединился к разведывательному батальону «Спарта». С марта 2022 года — после героической гибели сына Владимира «Вохи» — возглавил батальон и руководил им до сентября 2023 года, пока не стал председателем Народного совета ДНР.