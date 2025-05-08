В Екатеринбурге в парке Маяковского стартовали праздничные мероприятия в честь Дня Победы. На Площади мотоциклистов прошел митинг в память о погибших бойцах Уральского добровольческого танкового корпуса, на котором устроили мотошествие, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память солдат, которые воевали в составе Уральского танкового добровольческого корпуса. Несмотря на то, что уже нет в живых представителей добровольческого корпуса, сейчас среди нас есть их потомки — это дети, внуки, правнуки. Мы вместе с вами чтим память наших погибших товарищей. Тех, кто воевал за наше мирное небо, чтобы мы могли с вами спокойно и мирно жить. Поздравляю вас с этим праздником», — сказала на церемонии представитель администрации Октябрьского района Валентина Воронина.
После торжественных речей на площади выступили детский хор и танцевальный коллектив. Затем к монументу возложили цветы представители совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса, мотоклуб «Черные ножи» и горожане. Завершилась церемония мотошествием байкеров — они проехали вокруг памятника разведчикам-мотоциклистам.
Свердловская область масштабно отмечает 80-летие Победы. На площади 1905 года уже прошел парад, на Широкореченском мемориале — возложение цветов. Подробнее обо всех мероприятиях 9 Мая — в онлайн-трансляции.
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