В День Победы толпы людей вышли на улицы Екатеринбурга. Фото

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Толпы людей на 9 мая. Екатеринбург
Некоторые решили забраться на деревья ради лучшего вида Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

Тысячи екатеринбуржцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать 80-летнюю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В столице Среднего Урала уже прошли парад Победы и акция «Бессмертный полк».

Чтобы увидеть парад или шествие многотысячной колонны «Бессмертного полка», некоторые залезли на деревья. А кто-то даже умудрился забраться на пожарную машину, передает корреспондент URA.RU.

Огромные очереди столпились у входа в парк Маяковского. Там уже прошли ряд акций, в том числе возложение цветов на площади мотоциклистов в память о погибших бойцах Уральского добровольческого танкового корпуса.

За тем, как Свердловская область празднует День Победы, URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в сюжете агентства.

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Тысячи екатеринбуржцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать 80-летнюю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В столице Среднего Урала уже прошли парад Победы и акция «Бессмертный полк». Чтобы увидеть парад или шествие многотысячной колонны «Бессмертного полка», некоторые залезли на деревья. А кто-то даже умудрился забраться на пожарную машину, передает корреспондент URA.RU. Огромные очереди столпились у входа в парк Маяковского. Там уже прошли ряд акций, в том числе возложение цветов на площади мотоциклистов в память о погибших бойцах Уральского добровольческого танкового корпуса. За тем, как Свердловская область празднует День Победы, URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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