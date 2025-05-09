Тысячи екатеринбуржцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать 80-летнюю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В столице Среднего Урала уже прошли парад Победы и акция «Бессмертный полк».
Чтобы увидеть парад или шествие многотысячной колонны «Бессмертного полка», некоторые залезли на деревья. А кто-то даже умудрился забраться на пожарную машину, передает корреспондент URA.RU.
Огромные очереди столпились у входа в парк Маяковского. Там уже прошли ряд акций, в том числе возложение цветов на площади мотоциклистов в память о погибших бойцах Уральского добровольческого танкового корпуса.
За тем, как Свердловская область празднует День Победы, URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в сюжете агентства.
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