В День Победы толпы людей вышли на улицы Екатеринбурга. Фото

09 мая 2025 в 13:36 Размер текста - 17 +

Некоторые решили забраться на деревья ради лучшего вида Фото: Анастасия Соргина © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая Тысячи екатеринбуржцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать 80-летнюю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В столице Среднего Урала уже прошли парад Победы и акция «Бессмертный полк». Чтобы увидеть парад или шествие многотысячной колонны «Бессмертного полка», некоторые залезли на деревья. А кто-то даже умудрился забраться на пожарную машину, передает корреспондент URA.RU. Огромные очереди столпились у входа в парк Маяковского. Там уже прошли ряд акций, в том числе возложение цветов на площади мотоциклистов в память о погибших бойцах Уральского добровольческого танкового корпуса. За тем, как Свердловская область празднует День Победы, URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тысячи екатеринбуржцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать 80-летнюю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В столице Среднего Урала уже прошли парад Победы и акция «Бессмертный полк». Чтобы увидеть парад или шествие многотысячной колонны «Бессмертного полка», некоторые залезли на деревья. А кто-то даже умудрился забраться на пожарную машину, передает корреспондент URA.RU. Огромные очереди столпились у входа в парк Маяковского. Там уже прошли ряд акций, в том числе возложение цветов на площади мотоциклистов в память о погибших бойцах Уральского добровольческого танкового корпуса. За тем, как Свердловская область празднует День Победы, URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в сюжете агентства.