Общество Как прошел парад Победы в Екатеринбурге. Фоторепортаж На параде Победы в Екатеринбурге показали БПЛА 09 мая 2025 в 11:13 Размер текста - 17 + В параде участвовало более 94 единицы техники Фото: URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая На параде Победы в Екатеринбурге показали военные комплексы с беспилотными летательными аппаратами. В шествии приняли участие свыше 90 единиц техники, передает корреспондент URA.RU. Пешие колонны возглавила рота барабанщиков Свердловского суворовского училища. Следом за ними шли знаменосцы, морская пехота, офицеры ЦВО, солдаты военно-воздушных сил, полк РХБЗ и военная полиция. Также были расчеты региональных ГУФСИН (во главе с руководителем Александром Федоровым) и ГУ МЧС (строй вел шеф Виктор Теряев). Замыкали пешую колонную юнармия и суворовцы. Боевые машины проехали по брусчатке во главе с легендарным танком Т-34. Следом тянулись колонны бронемашин, мотоциклетного взвода, квадроциклы и реактивные системы залпового огня. За ходом мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, URA.RU следит в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На параде Победы в Екатеринбурге показали военные комплексы с беспилотными летательными аппаратами. В шествии приняли участие свыше 90 единиц техники, передает корреспондент URA.RU. Пешие колонны возглавила рота барабанщиков Свердловского суворовского училища. Следом за ними шли знаменосцы, морская пехота, офицеры ЦВО, солдаты военно-воздушных сил, полк РХБЗ и военная полиция. Также были расчеты региональных ГУФСИН (во главе с руководителем Александром Федоровым) и ГУ МЧС (строй вел шеф Виктор Теряев). Замыкали пешую колонную юнармия и суворовцы. Боевые машины проехали по брусчатке во главе с легендарным танком Т-34. Следом тянулись колонны бронемашин, мотоциклетного взвода, квадроциклы и реактивные системы залпового огня. За ходом мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, URA.RU следит в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям