На параде Победы в Екатеринбурге показали военные комплексы с беспилотными летательными аппаратами. В шествии приняли участие свыше 90 единиц техники, передает корреспондент URA.RU.
Пешие колонны возглавила рота барабанщиков Свердловского суворовского училища. Следом за ними шли знаменосцы, морская пехота, офицеры ЦВО, солдаты военно-воздушных сил, полк РХБЗ и военная полиция. Также были расчеты региональных ГУФСИН (во главе с руководителем Александром Федоровым) и ГУ МЧС (строй вел шеф Виктор Теряев). Замыкали пешую колонную юнармия и суворовцы.
Боевые машины проехали по брусчатке во главе с легендарным танком Т-34. Следом тянулись колонны бронемашин, мотоциклетного взвода, квадроциклы и реактивные системы залпового огня. За ходом мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, URA.RU следит в режиме онлайн.
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