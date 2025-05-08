08 мая 2025

Как прошел парад Победы в Екатеринбурге. Фоторепортаж

На параде Победы в Екатеринбурге показали БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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В параде участвовало более 94 единицы техники
В параде участвовало более 94 единицы техники Фото:
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На параде Победы в Екатеринбурге показали военные комплексы с беспилотными летательными аппаратами. В шествии приняли участие свыше 90 единиц техники, передает корреспондент URA.RU.

Пешие колонны возглавила рота барабанщиков Свердловского суворовского училища. Следом за ними шли знаменосцы, морская пехота, офицеры ЦВО, солдаты военно-воздушных сил, полк РХБЗ и военная полиция. Также были расчеты региональных ГУФСИН (во главе с руководителем Александром Федоровым) и ГУ МЧС (строй вел шеф Виктор Теряев). Замыкали пешую колонную юнармия и суворовцы.

Боевые машины проехали по брусчатке во главе с легендарным танком Т-34. Следом тянулись колонны бронемашин, мотоциклетного взвода, квадроциклы и реактивные системы залпового огня. За ходом мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, URA.RU следит в режиме онлайн.

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На параде Победы в Екатеринбурге показали военные комплексы с беспилотными летательными аппаратами. В шествии приняли участие свыше 90 единиц техники, передает корреспондент URA.RU. Пешие колонны возглавила рота барабанщиков Свердловского суворовского училища. Следом за ними шли знаменосцы, морская пехота, офицеры ЦВО, солдаты военно-воздушных сил, полк РХБЗ и военная полиция. Также были расчеты региональных ГУФСИН (во главе с руководителем Александром Федоровым) и ГУ МЧС (строй вел шеф Виктор Теряев). Замыкали пешую колонную юнармия и суворовцы. Боевые машины проехали по брусчатке во главе с легендарным танком Т-34. Следом тянулись колонны бронемашин, мотоциклетного взвода, квадроциклы и реактивные системы залпового огня. За ходом мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, URA.RU следит в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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