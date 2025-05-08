В Свердловской области в апреле выпало в несколько раз больше осадков, чем обычно

В Свердловской области в апреле этого года выпало осадков в 1,5–3 раза больше климатической нормы, установленной за период с 1991 по 2020 год. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В среднем можно принять, что апрельская норма осадков по области варьируется от 24 до 40 мм. Сравнивая ее с количеством осадков за минувший месяц, видно, что норма была превышена в 1,5-3 раза», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Самая низкая климатическая норма осадков за апрель в Свердловской области (по данным за 1991–2020 годы) была зафиксирована в Камышлове и Гарях — по 24 мм. Больше всего выпадает обычно в Шамарах — около 39 мм. Климатическая норма осадков за почти 30 лет в Ивделе — 37 мм, а в Верхнем Дуброво — 33 мм, в Красноуфимске — 32 мм осадков, в Екатеринбурге — 31 мм, а в Туринске и Верхотурье — по 30 мм.
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