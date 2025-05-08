08 мая 2025

В Екатеринбурге толпы подростков гуляют по крышам многоэтажек. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростков замечают на крышах домов в разных частях города
Подростков замечают на крышах домов в разных частях города Фото:

В Екатеринбурге подростки массово залазят на крыши многоэтажных домов. Их замечают в разных районах города. Фотографиями и видео молодых руферов делятся очевидцы.

«На Никитина 114 (микрорайон Уралмаш — прим. URA.RU), подростки встречают праздники на крыше аварийного дома», — передает слова свидетеля telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Также молодых людей, который занимались тем же,  заметили в Железнодорожном районе. Компании подростков гуляют по крышам домов на улицах Коммунальная и Пехотинцев.

Подростки на крыше дома на улице Никитина
Подростки на крыше дома на улице Никитина
Фото:
Подростки на крыше дома на улице Коммунальная
Подростки на крыше дома на улице Коммунальная
Фото:

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В Екатеринбурге подростки массово залазят на крыши многоэтажных домов. Их замечают в разных районах города. Фотографиями и видео молодых руферов делятся очевидцы. «На Никитина 114 (микрорайон Уралмаш — прим. URA.RU), подростки встречают праздники на крыше аварийного дома», — передает слова свидетеля telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Также молодых людей, который занимались тем же,  заметили в Железнодорожном районе. Компании подростков гуляют по крышам домов на улицах Коммунальная и Пехотинцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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