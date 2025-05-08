Подростков замечают на крышах домов в разных частях города
В Екатеринбурге подростки массово залазят на крыши многоэтажных домов. Их замечают в разных районах города. Фотографиями и видео молодых руферов делятся очевидцы.
«На Никитина 114 (микрорайон Уралмаш — прим. URA.RU), подростки встречают праздники на крыше аварийного дома», — передает слова свидетеля telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Также молодых людей, который занимались тем же, заметили в Железнодорожном районе. Компании подростков гуляют по крышам домов на улицах Коммунальная и Пехотинцев.
Подростки на крыше дома на улице Никитина
Подростки на крыше дома на улице Коммунальная
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