08 мая 2025

«Грузовик вывез всю войну»: чем удивила выставка ретроавто в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге открылась выставка ретроавтомобилей в Историческом сквере
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На выставке представлены советские автомобили военных лет
На выставке представлены советские автомобили военных лет Фото:
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В Историческом сквере Екатеринбурга открылась выставка ретроавтомобилей, на ней представлены модели военных лет. Корреспондент URA.RU прошелся по выставке, поговорил с гостями и запечатлел экспонаты.

«Например, вот эта модель, ЗИС-5, в народе называется Захар Иванович, грузовик, который вывез всю войну. Модель сделана в 1941 году еще на московском заводе, у нее деревянная кабина. Эта машина прошла всю Великую Отечественную войну, потому что она прострелена. Фронтовые авто всегда ходили с одной фарой, потому что снайпер всегда стреляет над фарой, поэтому ее устанавливали слева. Так у водителя появлялся шанс выжить», — поделился Яков Кузнецов, коллекционер авто.

Тот самый «Захар Иванович» или ЗИС-5
Тот самый «Захар Иванович» или ЗИС-5
Фото:

На выставке, кроме грузовиков, представлены мотоциклы, например Harley-Davidson 1944 года. Можно увидеть и бронеавтомобиль, его первоначальную модель — ГАЗ-БА-64 1943 года. Представлены также Willys MB 1944 года — американский армейский автомобиль, легковушка ГАЗ-67Б, ГАЗ М-20 «Победа» — легковой автомобиль, модель выполнена в 1957 году.

«Мы все, живя в Екатеринбурге, понимаем Победу как заслугу своих дедов. Наш город был средоточием всех производств, мы думаем всегда о войне, а на самом деле очень много чего происходило внутри страны, и это очень большая история: как разделялись семьи, мужчины уходили воевать, а женщины шли работать на производство. Моя мама жила здесь, в Екатеринбурге, она рассказывала, что еды практически не было, но они ходили в театр, где каждый день шли бесплатные спектакли, и это их таким образом отвлекало. Война происходит не только на линии фронта, но и в умах», — со слезами на глазах рассказала Галина. 

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В Историческом сквере Екатеринбурга открылась выставка ретроавтомобилей, на ней представлены модели военных лет. Корреспондент URA.RU прошелся по выставке, поговорил с гостями и запечатлел экспонаты. « Например, вот эта модель, ЗИС-5, в народе называется „ Захар Иванович“ , грузовик, который вывез всю войну. Модель сделана в 1941 году еще на московском заводе, у нее деревянная кабина. Эта машина прошла всю Великую Отечественную войну, потому что она прострелена. Фронтовые авто всегда „ ходили“ с одной фарой, потому что снайпер всегда стреляет над фарой, поэтому ее устанавливали слева. Так у водителя появлялся шанс выжить» , — поделился Яков Кузнецов, коллекционер авто. На выставке, кроме грузовиков, представлены мотоциклы, например Harley-Davidson 1944 года. Можно увидеть и бронеавтомобиль, его первоначальную модель — ГАЗ-БА-64 1943 года. Представлены также Willys MB 1944 года — американский армейский автомобиль, легковушка ГАЗ-67Б, ГАЗ М-20 « Победа» — легковой автомобиль, модель выполнена в 1957 году. « Мы все, живя в Екатеринбурге, понимаем Победу как заслугу своих дедов. Наш город был средоточием всех производств, мы думаем всегда о войне, а на самом деле очень много чего происходило внутри страны, и это очень большая история: как разделялись семьи, мужчины уходили воевать, а женщины шли работать на производство. Моя мама жила здесь, в Екатеринбурге, она рассказывала, что еды практически не было, но они ходили в театр, где каждый день шли бесплатные спектакли, и это их таким образом отвлекало. Война происходит не только на линии фронта, но и в умах» , — со слезами на глазах рассказала Галина. 
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