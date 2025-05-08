В Историческом сквере Екатеринбурга открылась выставка ретроавтомобилей, на ней представлены модели военных лет. Корреспондент URA.RU прошелся по выставке, поговорил с гостями и запечатлел экспонаты.
«Например, вот эта модель, ЗИС-5, в народе называется „Захар Иванович“, грузовик, который вывез всю войну. Модель сделана в 1941 году еще на московском заводе, у нее деревянная кабина. Эта машина прошла всю Великую Отечественную войну, потому что она прострелена. Фронтовые авто всегда „ходили“ с одной фарой, потому что снайпер всегда стреляет над фарой, поэтому ее устанавливали слева. Так у водителя появлялся шанс выжить», — поделился Яков Кузнецов, коллекционер авто.
На выставке, кроме грузовиков, представлены мотоциклы, например Harley-Davidson 1944 года. Можно увидеть и бронеавтомобиль, его первоначальную модель — ГАЗ-БА-64 1943 года. Представлены также Willys MB 1944 года — американский армейский автомобиль, легковушка ГАЗ-67Б, ГАЗ М-20 «Победа» — легковой автомобиль, модель выполнена в 1957 году.
«Мы все, живя в Екатеринбурге, понимаем Победу как заслугу своих дедов. Наш город был средоточием всех производств, мы думаем всегда о войне, а на самом деле очень много чего происходило внутри страны, и это очень большая история: как разделялись семьи, мужчины уходили воевать, а женщины шли работать на производство. Моя мама жила здесь, в Екатеринбурге, она рассказывала, что еды практически не было, но они ходили в театр, где каждый день шли бесплатные спектакли, и это их таким образом отвлекало. Война происходит не только на линии фронта, но и в умах», — со слезами на глазах рассказала Галина.
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