08 мая 2025

Свердловская Федерация бокса поздравила уральцев с 80-летием Победы

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Сотрудники Свердловской Федерации бокса возложили цветы к Широкореченскому мемориалу
Сотрудники Свердловской Федерации бокса возложили цветы к Широкореченскому мемориалу Фото:

Свердловская областная Федерация бокса поздравила жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте организации. Спортсмены и руководство федерации отметили, что этот юбилей является важным напоминанием о подвигах и героизме старших поколений.

«9 мая — символ мужества, стойкости и несгибаемого духа народа, которые навсегда останутся в нашей памяти. Мы гордимся нашим великим наследием и обязаны передавать его следующим поколениям, чтобы память о героическом прошлом жила в сердцах молодых людей и служила примером для будущих поколений», — говорится в поздравлении.

В организации подчеркнули важность передачи памяти о героическом прошлом молодым поколениям, отметив, что это великое наследие должно служить примером для будущего. Федерация пожелала ветеранам здоровья, мира и благополучия, а также выразила уверенность, что память о Великой Победе останется живой и будет объединять всех россиян чувством любви к Родине.

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Свердловская областная Федерация бокса поздравила жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте организации. Спортсмены и руководство федерации отметили, что этот юбилей является важным напоминанием о подвигах и героизме старших поколений. «9 мая — символ мужества, стойкости и несгибаемого духа народа, которые навсегда останутся в нашей памяти. Мы гордимся нашим великим наследием и обязаны передавать его следующим поколениям, чтобы память о героическом прошлом жила в сердцах молодых людей и служила примером для будущих поколений», — говорится в поздравлении. В организации подчеркнули важность передачи памяти о героическом прошлом молодым поколениям, отметив, что это великое наследие должно служить примером для будущего. Федерация пожелала ветеранам здоровья, мира и благополучия, а также выразила уверенность, что память о Великой Победе останется живой и будет объединять всех россиян чувством любви к Родине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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