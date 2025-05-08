Свердловская Федерация бокса поздравила уральцев с 80-летием Победы

Свердловская областная Федерация бокса поздравила жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте организации. Спортсмены и руководство федерации отметили, что этот юбилей является важным напоминанием о подвигах и героизме старших поколений.
«9 мая — символ мужества, стойкости и несгибаемого духа народа, которые навсегда останутся в нашей памяти. Мы гордимся нашим великим наследием и обязаны передавать его следующим поколениям, чтобы память о героическом прошлом жила в сердцах молодых людей и служила примером для будущих поколений», — говорится в поздравлении.
В организации подчеркнули важность передачи памяти о героическом прошлом молодым поколениям, отметив, что это великое наследие должно служить примером для будущего. Федерация пожелала ветеранам здоровья, мира и благополучия, а также выразила уверенность, что память о Великой Победе останется живой и будет объединять всех россиян чувством любви к Родине.
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