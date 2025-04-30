В Екатеринбурге в майские праздники нельзя будет купить алкоголь: список улиц

В Екатеринбурге частично запретят продажу алкоголя 8 и 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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8 и 9 алкоголь не будут продавать вблизи мест празднования Дня Победы
8 и 9 алкоголь не будут продавать вблизи мест празднования Дня Победы Фото:

Запрещать продажу алкоголя 1 мая в Екатеринбурге не планируют. Однако такие ограничения введут 8 и 9 мая вблизи мест, где будут праздновать День Победы. Подробнее о том, где нельзя будет купить крепкие напитки, в материале URA.RU.

Где нельзя будет купить алкоголь 8 мая:

  • на Химмаше (Орденоносцев — Грибоедова) с 16:00 до 20:30;
  • в Академическом районе (Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Академика Мехренцева — Чкалова –Академика Парина) с 14:00 до 19:00;
  • около Исторического сквера (8 Марта — Малышева — Горького — Ленина) с 10:00 до 23:00;
  • вблизи Октябрьской площади (вдоль Набережной Рабочей молодежи — Бориса Ельцина — Челюскинцев) с 10:00 до 23:00.

В День Победы, 9 мая, алкоголь нельзя будет купить и на следующих территориях:

  • в центре города (границы улиц Московская – Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулок Красный — Челюскинцев) с 08:00 до 23:00;
  • на Уралмаше (Орджоникидзе — Банникова — Красных партизан – Машиностроителей — 22 Партсъезда и Инженерная – Торговая — Хибиногорский — Грибоедова) с 08:00 до 13:00;
  • в поселке Исток: (Реактивная — Боковой) с 08:00 до 12:00;
  • на Эльмаше (Старых большевиков — Баумана — Шефская) с 12:00 до 17:00;
  • в Компрессорном (Латвийская, 16 и 18, а также Белоярская, 1) с 09:00 до 13:00;
  • в Горном щите (Ленина — Толстого — Кирова) с 09:00 до 14:00;
  • на улицах Бисертская и Колхозников с 10:00 до 15:00.

Запрет на продажу алкоголя — не единственные ограничения в майские праздники. В некоторые дни по центральным улицам города нельзя будет ездить на самокатах, а город частично перекроют. При этом все платные парковки станут бесплатными (с 1 по 11 мая), как и проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах 9 мая. При этом в длинные праздники посещать леса региона нельзя из-за особого противопожарного режима.

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Запрещать продажу алкоголя 1 мая в Екатеринбурге не планируют. Однако такие ограничения введут 8 и 9 мая вблизи мест, где будут праздновать День Победы. Подробнее о том, где нельзя будет купить крепкие напитки, в материале URA.RU. Где нельзя будет купить алкоголь 8 мая: В День Победы, 9 мая, алкоголь нельзя будет купить и на следующих территориях: Запрет на продажу алкоголя — не единственные ограничения в майские праздники. В некоторые дни по центральным улицам города нельзя будет ездить на самокатах, а город частично перекроют. При этом все платные парковки станут бесплатными (с 1 по 11 мая), как и проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах 9 мая. При этом в длинные праздники посещать леса региона нельзя из-за особого противопожарного режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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