В центре Екатеринбурга перестали работать терминалы безналичной оплаты

В Историческом сквере Екатеринбурга не работают терминалы для безналичной оплаты. Продавцы киосков просят расплачиваться наличными. Свидетелем картины стал корреспондент URA.RU.
Интернет в центре города отключили из соображений безопасности, говорили за день до праздника в свердловском УФСБ. У горожан не получается зайти в приложения онлайн-банков.
Об ограничениях рассказали и представители Ельцин центра. Чтобы купить билеты в музей, галерею или на другие мероприятия, нужно расплатиться наличными, пишет пресс-служба организации в Telegram.
В сквере горожане столкнулись с еще одной проблемой — в бесплатных туалетах нет воды. Несмотря на это, очереди туда большие.
За тем, как Екатеринбург и область отмечает 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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