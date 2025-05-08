08 мая 2025

В центре Екатеринбурга перестали работать терминалы безналичной оплаты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет "Кировский" на Сиреневом бульваре. Екатеринбург, безналичный расчет, терминал оплаты, супермаркет кировский, безнал, безналичная оплата
Горожанам предлагают расплачиваться наличными Фото:
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В Историческом сквере Екатеринбурга не работают терминалы для безналичной оплаты. Продавцы киосков просят расплачиваться наличными. Свидетелем картины стал корреспондент URA.RU.

Интернет в центре города отключили из соображений безопасности, говорили за день до праздника в свердловском УФСБ. У горожан не получается зайти в приложения онлайн-банков.

Об ограничениях рассказали и представители Ельцин центра. Чтобы купить билеты в музей, галерею или на другие мероприятия, нужно расплатиться наличными, пишет пресс-служба организации в Telegram.

В сквере горожане столкнулись с еще одной проблемой — в бесплатных туалетах нет воды. Несмотря на это, очереди туда большие.

За тем, как Екатеринбург и область отмечает 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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В Историческом сквере Екатеринбурга не работают терминалы для безналичной оплаты. Продавцы киосков просят расплачиваться наличными. Свидетелем картины стал корреспондент URA.RU. Интернет в центре города отключили из соображений безопасности, говорили за день до праздника в свердловском УФСБ. У горожан не получается зайти в приложения онлайн-банков. Об ограничениях рассказали и представители Ельцин центра. Чтобы купить билеты в музей, галерею или на другие мероприятия, нужно расплатиться наличными, пишет пресс-служба организации в Telegram. В сквере горожане столкнулись с еще одной проблемой — в бесплатных туалетах нет воды. Несмотря на это, очереди туда большие. За тем, как Екатеринбург и область отмечает 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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