В центре Екатеринбурга перестали работать терминалы безналичной оплаты

09 мая 2025 в 11:58 Размер текста - 17 +

Горожанам предлагают расплачиваться наличными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая В Историческом сквере Екатеринбурга не работают терминалы для безналичной оплаты. Продавцы киосков просят расплачиваться наличными. Свидетелем картины стал корреспондент URA.RU. Интернет в центре города отключили из соображений безопасности, говорили за день до праздника в свердловском УФСБ. У горожан не получается зайти в приложения онлайн-банков. Об ограничениях рассказали и представители Ельцин центра. Чтобы купить билеты в музей, галерею или на другие мероприятия, нужно расплатиться наличными, пишет пресс-служба организации в Telegram. В сквере горожане столкнулись с еще одной проблемой — в бесплатных туалетах нет воды. Несмотря на это, очереди туда большие. За тем, как Екатеринбург и область отмечает 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Историческом сквере Екатеринбурга не работают терминалы для безналичной оплаты. Продавцы киосков просят расплачиваться наличными. Свидетелем картины стал корреспондент URA.RU. Интернет в центре города отключили из соображений безопасности, говорили за день до праздника в свердловском УФСБ. У горожан не получается зайти в приложения онлайн-банков. Об ограничениях рассказали и представители Ельцин центра. Чтобы купить билеты в музей, галерею или на другие мероприятия, нужно расплатиться наличными, пишет пресс-служба организации в Telegram. В сквере горожане столкнулись с еще одной проблемой — в бесплатных туалетах нет воды. Несмотря на это, очереди туда большие. За тем, как Екатеринбург и область отмечает 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.