08 мая 2025

Паслер впервые выступил на параде 9 Мая в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед парадом Денис Паслер возложил цветы на Широкореченском мемориале
Перед парадом Денис Паслер возложил цветы на Широкореченском мемориале Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

Врио свердловского губернатора Денис Паслер впервые выступил с речью на параде в День Победы в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Для него, возглавившего регион в конце марта, это первый опыт.

Паслер обратился с благодарностью к ветеранам, рассказал о вкладе свердловчан в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. «Неслучайно четыре города Свердловской области — Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма решением президента объявлены городами трудовой доблести. Наш регион получил высокое звание опорного края державы. Дорогие уральцы, единым бессмертным полком мы пройдем по улицам города трудовой доблести.», — выступил Паслер. Все новости о празднования 9 Мая в уральской столице — в сюжете URA.RU.

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер впервые выступил с речью на параде в День Победы в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Для него, возглавившего регион в конце марта, это первый опыт. Паслер обратился с благодарностью к ветеранам, рассказал о вкладе свердловчан в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. «Неслучайно четыре города Свердловской области — Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма решением президента объявлены городами трудовой доблести. Наш регион получил высокое звание опорного края державы. Дорогие уральцы, единым бессмертным полком мы пройдем по улицам города трудовой доблести.», — выступил Паслер. Все новости о празднования 9 Мая в уральской столице — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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