Врио свердловского губернатора Денис Паслер впервые выступил с речью на параде в День Победы в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Для него, возглавившего регион в конце марта, это первый опыт.
Паслер обратился с благодарностью к ветеранам, рассказал о вкладе свердловчан в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. «Неслучайно четыре города Свердловской области — Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма решением президента объявлены городами трудовой доблести. Наш регион получил высокое звание опорного края державы. Дорогие уральцы, единым бессмертным полком мы пройдем по улицам города трудовой доблести.», — выступил Паслер. Все новости о празднования 9 Мая в уральской столице — в сюжете URA.RU.
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