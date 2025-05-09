В главном парке Екатеринбурга помогают найти родных-участников Великой Отечественной войны. Фото

В Екатеринбурге развернули центр для поиска родственников, воевавших в ВОВ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр развернули в парке Маяковского
Центр развернули в парке Маяковского Фото:
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В парке Маяковского возле главного входа развернули волонтерский центр, куда могут обратиться екатеринбуржцы, чтобы найти своих родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне. Информацию могут предоставить сразу или отправить ее чуть позже, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Чтобы найти информацию, нужно подойти к столу, взять анкету и заполнить ее. После этого мы проверяем данные в нашей базе. Если вдруг у нас сейчас нет информации, то мы присылаем ее позже на электронную почту. Конечно, чем больше данных, тем лучше, тогда вырастает вероятность, что мы сможем найти человека», — поделилась с URA.RU волонтер. По ее словам, екатеринбуржцы находят родных в 80% случаев, а количество участников акции с каждым годом растет.

За тем, как Свердловская область празднует великий праздник, URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в этом сюжете агентства.

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В парке Маяковского возле главного входа развернули волонтерский центр, куда могут обратиться екатеринбуржцы, чтобы найти своих родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне. Информацию могут предоставить сразу или отправить ее чуть позже, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Чтобы найти информацию, нужно подойти к столу, взять анкету и заполнить ее. После этого мы проверяем данные в нашей базе. Если вдруг у нас сейчас нет информации, то мы присылаем ее позже на электронную почту. Конечно, чем больше данных, тем лучше, тогда вырастает вероятность, что мы сможем найти человека», — поделилась с URA.RU волонтер. По ее словам, екатеринбуржцы находят родных в 80% случаев, а количество участников акции с каждым годом растет. За тем, как Свердловская область празднует великий праздник, URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в этом сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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