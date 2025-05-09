В главном парке Екатеринбурга помогают найти родных-участников Великой Отечественной войны. Фото

В Екатеринбурге развернули центр для поиска родственников, воевавших в ВОВ

09 мая 2025 в 13:23 Размер текста - 17 +

Центр развернули в парке Маяковского Фото: Екатерина Крылова © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая В парке Маяковского возле главного входа развернули волонтерский центр, куда могут обратиться екатеринбуржцы, чтобы найти своих родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне. Информацию могут предоставить сразу или отправить ее чуть позже, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Чтобы найти информацию, нужно подойти к столу, взять анкету и заполнить ее. После этого мы проверяем данные в нашей базе. Если вдруг у нас сейчас нет информации, то мы присылаем ее позже на электронную почту. Конечно, чем больше данных, тем лучше, тогда вырастает вероятность, что мы сможем найти человека», — поделилась с URA.RU волонтер. По ее словам, екатеринбуржцы находят родных в 80% случаев, а количество участников акции с каждым годом растет. За тем, как Свердловская область празднует великий праздник, URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в этом сюжете агентства. Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В парке Маяковского возле главного входа развернули волонтерский центр, куда могут обратиться екатеринбуржцы, чтобы найти своих родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне. Информацию могут предоставить сразу или отправить ее чуть позже, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Чтобы найти информацию, нужно подойти к столу, взять анкету и заполнить ее. После этого мы проверяем данные в нашей базе. Если вдруг у нас сейчас нет информации, то мы присылаем ее позже на электронную почту. Конечно, чем больше данных, тем лучше, тогда вырастает вероятность, что мы сможем найти человека», — поделилась с URA.RU волонтер. По ее словам, екатеринбуржцы находят родных в 80% случаев, а количество участников акции с каждым годом растет. За тем, как Свердловская область празднует великий праздник, URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в этом сюжете агентства.