В парке Маяковского возле главного входа развернули волонтерский центр, куда могут обратиться екатеринбуржцы, чтобы найти своих родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне. Информацию могут предоставить сразу или отправить ее чуть позже, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Чтобы найти информацию, нужно подойти к столу, взять анкету и заполнить ее. После этого мы проверяем данные в нашей базе. Если вдруг у нас сейчас нет информации, то мы присылаем ее позже на электронную почту. Конечно, чем больше данных, тем лучше, тогда вырастает вероятность, что мы сможем найти человека», — поделилась с URA.RU волонтер. По ее словам, екатеринбуржцы находят родных в 80% случаев, а количество участников акции с каждым годом растет.
За тем, как Свердловская область празднует великий праздник, URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в этом сюжете агентства.
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