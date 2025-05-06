Какая погода будет 9 Мая в Свердловской области: прогноз синоптика

В праздничный день 9 Мая могут пройти дожди в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. Предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре.
«В западных районах области дождь будет идти уже утром — это Нижний Тагил, Качканар, Невьянск. А после 12 часов дня осадки ожидаются уже в Екатеринбурге в виде небольшого моросящего дождя. Под вечер они усилятся, а к ночи уйдут на восток», — объяснили синоптики.
Погода в этот день в регионе ожидается умеренно-прохладной: +10…12 градусов. Ветер будет дуть слабый северный. Подробнее о прогнозе на четыре дня выходных агентство сообщало ранее.
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