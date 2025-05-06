Какая погода будет 9 Мая в Свердловской области: прогноз синоптика

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 9 мая пройдут дожди
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Парад Победы с башни администрации Екатеринбурга. Екатеринбург , парад победы
Парады в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле могут пройти под дождем Фото:
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В праздничный день 9 Мая могут пройти дожди в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. Предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре.

«В западных районах области дождь будет идти уже утром — это Нижний Тагил, Качканар, Невьянск. А после 12 часов дня осадки ожидаются уже в Екатеринбурге в виде небольшого моросящего дождя. Под вечер они усилятся, а к ночи уйдут на восток», — объяснили синоптики.

Погода в этот день в регионе ожидается умеренно-прохладной: +10…12 градусов. Ветер будет дуть слабый северный. Подробнее о прогнозе на четыре дня выходных агентство сообщало ранее.

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В праздничный день 9 Мая могут пройти дожди в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. Предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре. «В западных районах области дождь будет идти уже утром — это Нижний Тагил, Качканар, Невьянск. А после 12 часов дня осадки ожидаются уже в Екатеринбурге в виде небольшого моросящего дождя. Под вечер они усилятся, а к ночи уйдут на восток», — объяснили синоптики. Погода в этот день в регионе ожидается умеренно-прохладной: +10…12 градусов. Ветер будет дуть слабый северный. Подробнее о прогнозе на четыре дня выходных агентство сообщало ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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