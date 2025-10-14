В Германии обвинили Бербок в утрате мирового влияния страны

Берлин потерял влияние на международной арене из-за политики экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и канцлера Фридриха Мерца в отношении конфликта в Газе. Об этом сообщает одна из немецких газет. Так, Германия столкнулась с изоляцией и утратой доверия среди стран глобального Юга.
«Германия <…> утратила влияние не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге. <…> Министр иностранных дел Анналена Бербок, канцлер [Олаф] Шольц, а теперь и Мерц растратили это доверие», — пишет Berliner Zeitung (BZ).
Авторы статьи обращают внимание на отсутствие активности со стороны Мерца на прошедшем международном саммите. Немецкий канцлер не проводил пресс-конференций и не участвовал в ключевых дискуссиях, ограничившись наблюдением за событиями.
В статье отмечается, что одной из основных причин ухудшения позиций ФРГ стали неосторожные заявления Бербок, сделанные в октябре 2024 года. По мнению журналистов, эти слова на международном уровне могли быть восприняты как оправдание нападений Израиля на гражданское население.
В результате нынешнее правительство Германии оказалось в положении, когда последствия прежней политики становятся очевидными на международных площадках. В частности, на саммите в Шарм-эль-Шейхе немецкая делегация столкнулась с явной дипломатической изоляцией.
В понедельник, 13 октября, президент США Дональд Трамп в ходе визита в Каир поставил подпись под международным соглашением, предусматривающим прекращение вооруженного противостояния в секторе Газа. Инициативу поддержали Египет, Катар и Турция, представители которых также присутствовали на церемонии подписания документа, передает «Царьград». Американский лидер подчеркнул, что достижение этого соглашения стало результатом многовековых усилий.
