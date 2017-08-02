Европейский вещательный союз (EBU) изменил регламент проведения международного песенного конкурса. Нововведения направлены на то, чтобы в будущем избежать скандалов, подобных тому, что имел место на «Евровидении — 2017».
«Конкурс песни „Евровидение-2017“ в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которые могли привести к переносу мероприятия за пределы принимающей страны — Украины, — приводит „RT на русском“ сообщение EBU. — Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов».
В частности, страны участницы отныне не могут включать в состав своих делегаций персон, которым запрещен или нежелателен въезд на территорию принимающей страны. Кроме того, EBU получил право менять принимающую страну, если та затягивает с подготовкой конкурса. Также EBU требует, чтобы все члены жюри оценивали выступления участников объективно и непредвзято.
Напомним, в мае этого года Украина отказалась впускать российскую финалистку «Евровидения» Юлию Самойлову за участие в концертных турах в Крыму. Организаторам не удалось убедить Киев пересмотреть свое отношение к допуску участников. В ответ на это российский Первый канал отказался транслировать выступления в рамках конкурсной программы.
В итоге Украинская телерадиовещательная компания была оштрафована, а российском Первому каналу было сделано замечание. Кроме того, в ходе подготовки конкурса 2017 года неоднократно затягивался вопрос о подготовке, в результате чего EBU хотел отобрать у Украины право принимать финальные выступления.