В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства (ДАиГ) городской мэрии Алексея Фокеева. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По версии следствия, в 2014 году с ООО «Строительная компания «СОК» был заключен муниципальный контракт на покупку школы. Строители должны были не только возвести объект, но и передать мебель, мягкий и хозяйственный инвентарь и другое оборудование, указанное в техническом задании к договору.
«Подозреваемый, стремясь приукрасить действительное положение выполняемых им трудовых функций, а также опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности в случае нарушения сроков принятия объекта недвижимости, превысил свои полномочия, подписав акт приема-передачи объекта недвижимости без фактического его принятия и проверки членами комиссии», — говорится в сообщении СКР.
В школу так и не поставили оборудование, стоимостью свыше 12 миллионов рублей, а часть доставленного инвентаря оказалась оказалась бракованной. Ущерб городскому бюджету в результате действий Фокеева оценивается в 13 миллионов рублей, поскольку ООО «Строительная компания «СОК» отказалось от исполнения обязательств по поставке на недостающего оборудования, ссылаясь на подписанный без замечаний акт приема-передачи.
В строительной компании прошли обыски. Уголовное дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий». Сам Алексей Фокеев отказался комментировать претензии силовиков и бросил трубку во время звонка корреспондента агентства.
Алексей Фокеев считается человеком из команды экс-мэра Сургута Дмитрия Попова. Директор ДАиГ покинул свой пост в мае 2017 года в рамках формирования новой команды в городской администрации. Должность главного архитектора Сургута получил бывший заместитель Фокеева Алексей Усов.