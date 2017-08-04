Режиссер Учитель написал на Поклонскую заявление в генпрокуратуру из-за ложного доноса

Режиссер Алексей Учитель пожаловался генпрокурору России Юрию Чайке на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и ложные доносы на фильм «Матильда». Об этом говорится в заявлении, поданном адвокатом режиссера Константином Добрыниным.
«Принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно, организовавшим направление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения и иных заранее „срежиссированных“ обращений в порядке, предусмотренном действующим законодательством», — приводит цитату из обращения Учителя РБК.
Также в документе юрист требует принять меры по привлечению каждого из заявителей к уголовной ответственности, если в ходе проверки прокуратура все же выявит признаки заведомо ложного доноса, отмечает RT.
Фильм «Матильда», напомним, рассказывает о любовных отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Почти сразу после анонса картина вызвала широкий общественный резонанс из-за резкой критики фильма со стороны православного общества. Наиболее активным противником фильма является Наталья Поклонская.