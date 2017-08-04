{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,75
Динамика за 2 недели
Евро 71,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 августа 2017
Главные новости Москвы
12:17  04 августа 2017 0

Режиссер Учитель написал на Поклонскую заявление в генпрокуратуру из-за ложного доноса

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, пикет, акция протеста, фильм матильда, несанкционированная акция
Алексей Учитель попросил генпрокуратуру проверить все заявления в адрес своего фильма на ложный доносФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
все новости сюжета

Режиссер Алексей Учитель пожаловался генпрокурору России Юрию Чайке на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и ложные доносы на фильм «Матильда». Об этом говорится в заявлении, поданном адвокатом режиссера Константином Добрыниным.

«Принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно, организовавшим направление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения и иных заранее „срежиссированных“ обращений в порядке, предусмотренном действующим законодательством», — приводит цитату из обращения Учителя РБК.

Также в документе юрист требует принять меры по привлечению каждого из заявителей к уголовной ответственности, если в ходе проверки прокуратура все же выявит признаки заведомо ложного доноса, отмечает RT.

Фильм «Матильда», напомним, рассказывает о любовных отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Почти сразу после анонса картина вызвала широкий общественный резонанс из-за резкой критики фильма со стороны православного общества. Наиболее активным противником фильма является Наталья Поклонская.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров