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05 августа 2017
04 августа 2017
01:24  05 августа 2017 0

Экс-глава частной военной компании предлагает создавать частные ВВС и корректировать удары по iPhone

По последним данным, в Афганистане находится 8,5 тыс. американских военныхФото: министерство обороны США

Создатель и бывший руководитель известной частной военной компании Blackwater (сейчас переименована в Academi) Эрик Принс предложил создавать частные ВВС. Как считает бизнесмен, они могли бы работать по контракту с правительствами тех государств, которые не располагают возможностями содержать собственную боевую авиацию.

По информации Military Times, Принс предложил новый вид военных услуг правительству Афганистана: по словам основателя одной из самых известных в мире ЧВК, частные ВВС помогут вести разведку с воздуха, патрулирование и переброску войск.

Военный бизнесмен предложил и совсем уж необычную услугу — заказ воздушного удара по цели посредством приложения для смартфона Safe Strike. Если верить Принсу, то не позднее, чем через час после подачи заявки, частные ВВС нанесут по указанной цели ракетно-бомбовый удар.

Базой для создания частных ВВС может стать уже существующая воздушная компания Lancaster со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ). Компания уже имеет контракты с афганским правительством на переброску войск по воздуху и доставку грузов различного назначения в указанные районы.

Отметим, ЧВК Blackwater (c 2007 года — Academy) с момента создания участвовала во многих локальных конфликтах по договоренности с местными правительствами. По некоторым данным, в 2015 году наемники Academi использовались Украиной в войне с народными республиками на юго-восточном направлении.

Евгений Александров
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