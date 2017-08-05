Создатель и бывший руководитель известной частной военной компании Blackwater (сейчас переименована в Academi) Эрик Принс предложил создавать частные ВВС. Как считает бизнесмен, они могли бы работать по контракту с правительствами тех государств, которые не располагают возможностями содержать собственную боевую авиацию.
По информации Military Times, Принс предложил новый вид военных услуг правительству Афганистана: по словам основателя одной из самых известных в мире ЧВК, частные ВВС помогут вести разведку с воздуха, патрулирование и переброску войск.
Военный бизнесмен предложил и совсем уж необычную услугу — заказ воздушного удара по цели посредством приложения для смартфона Safe Strike. Если верить Принсу, то не позднее, чем через час после подачи заявки, частные ВВС нанесут по указанной цели ракетно-бомбовый удар.
Базой для создания частных ВВС может стать уже существующая воздушная компания Lancaster со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ). Компания уже имеет контракты с афганским правительством на переброску войск по воздуху и доставку грузов различного назначения в указанные районы.
Отметим, ЧВК Blackwater (c 2007 года — Academy) с момента создания участвовала во многих локальных конфликтах по договоренности с местными правительствами. По некоторым данным, в 2015 году наемники Academi использовались Украиной в войне с народными республиками на юго-восточном направлении.