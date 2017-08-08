Западно-Сибирский банк «Открытие», окружное отделение общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и югорские спасатели заключили трехстороннее соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Управляющий Западно-Сибирским банком «Открытие» Виталий Мосунов, председатель окружного отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества» Олег Сташонок и начальник ГУ МЧС по Югре Александр Тиртока подписали трехстороннее соглашение о долговременном сотрудничестве.
В рамках документа стороны совместно реализуют социально-экономические программы для развития патриотического воспитания и привлечения к спортивно-массовой работе подростков. Кроме того, банк «Открытие» планирует выпустить карты национальной платежной системы «Мир» для работников окружного МЧС.
«Мы сотрудничаем не первый год. Успешно проходят совместные проекты по пропаганде предотвращения чрезвычайных ситуаций и катастроф, благотворительные акции», — уточнил Виталий Мосунов.
Один из таких проектов — премия «Сибирское богатство», ее лауреатами становятся люди, проявившие отвагу в чрезвычайной ситуации. «Таких случаев десятки: это школьники и студенты, а также взрослые люди разных профессий и социальных слоев. Благодаря банку „Открытие“ каждый год они получают общественное признание и благодарность», — отметил Александр Тиртока.
Пропаганда здорового образа жизни и поддержка соревнований по пожарно-прикладному спорту — еще одна сторона взаимодействия банка и общественности. «На всероссийских соревнованиях сборные Югры показывают хорошие результаты. И окружные состязания всегда привлекают большое количество зрителей и служат им своеобразным уроком по борьбе с огнем», — подчеркнул Сташонок.