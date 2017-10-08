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08 октября 2017
07 октября 2017
00:02  08 октября 2017 1

«Ночные волки» в Петербурге завершили мотосезон в день рождения президента РФ. ВИДЕО

Акция байкеров Ночные волки к 70летию победы в ВОВ. Екатеринбург, хирург, залдостанов александр
Лидер "Ночных волков" Александр "Хирург" Залдостанов регулярно участвует в патриотических акцияхФото: Александр Мамаев © URA.RU

Порядка трех тысяч байкеров совершили по улицам Санкт-Петербурга марш, посвященный закрытию сезона. Руководитель мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов в ходе акции поздравил с юбилеем президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает «Росбалт», на время движения мотоколонны сотрудникам ГИБДД даже пришлось перекрывать движение по Невскому проспекту. Завершился мотопарад на Дворцовой площади.

«На самом деле, он (президент) первого сентября сказал, что в русском народе гудит ядерный реактор, который позволяет толкать страну вперёд даже в самые черные ее годы», — заявил в своем поздравлении Путину Залдостанов, объясняя появление черного автомобиля-монстра, названного «Русский реактор».

На Дворцовой площади вечером также состоялся праздничный концерт и файер-шоу, передает Nation News.

Между тем, в субботу в Петербурге, как и в ряде других городов состоялась акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Никаких конфликтов между байкерами и сторонниками оппозиции зафиксировано не было — они попросту разминулись.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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