Путин и РСПП выяснили, ждать ли революции из-за собственности

Президент принял решение по приватизации 90-х

25 апреля 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, что будет с приватизацией 90-х Фото: Владимир Андреев © URA.RU На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля президент Владимир Путин и крупный бизнес страны выяснили отношения собственности. Путин ответил на один из главных вопросов — что будет с приватизацией 1990-х. Эксперты объяснили URA.RU, что после недавней передачи государству ряда частных компаний предприниматели ждали публичного заявления Путина. Именно от его слов зависело, как будут развиваться отношения государства и бизнеса, и безопасно ли вести бизнес в РФ. До приезда Путина в Московский международный дом музыки, где традиционно собираются представители крупнейших компаний страны, глава РСПП Александр Шохин около трех часов, мужественно все это время стоя за трибуной, модерировал выступления вице-премьеров правительства и министров. Когда список высоких гостей закончился, а президент еще не приехал, Шохину пришлось давать слово делегатам, которые хотели высказаться в присутствии Путина. Директор Курганмашзавода Юрий Авдалов (справа) сменил на посту главы Курганского РСПП сенатора Сергея Муратова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Больше всего не повезло директору Курганского завода дорожных машин Юрию Авдалову. Он получил микрофон буквально в тот момент, когда на телефон Шохину пришло сообщение о приезде президента. В итоге Авдалов не только сократил свое выступление, но и не адресовал вопроса президенту. Путин сразу подошел трибуне и начал выступление. «Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции, — заявил Путин и привел убедительную статистику. — Это результат ваших усилий, тех, кто работает не только на собственную прибыль, но вместе с государством достигают национальных целей развития». Все это, несмотря на внешние угрозы. Преодолеть их, выйти на «фронтальное развитие экономики и социальной сферы» получится только совместно, убежден президент. «Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места, словом, действовал работал на повышение благосостояния граждан», — заявил Путин. Никакой деприватизации предприятий не будет, заверил президент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Он озвучил несколько первых шагов, которые предстоит сделать. Будут созданы «максимально предсказуемые условия для ведения и развития бизнеса», в частности, донастроена налоговая система. К 2030 году «на десятки процентов» будет увеличен объем промышленного производства. На повестке — и решение кадровой проблемы. Но сидящие в зале хотели услышать ответ, пожалуй, на главный вопрос — не отберет ли государство у них бизнес? Путин не стал его дожидаться, и дал ответ. «Правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в госсобственность некоторых активов. Речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам. Хочу обратить на это внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах», — подчеркнул президент. Чтобы предотвратить любые недопонимания, Путин разъяснил: «Для объяснения претензий собственникам недопустимы никакие формальные поводы и зацепки, например, если актив был приватизирован в начале 1990-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра. Федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки, не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой, а значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», — заявил президент. Глава РСПП Александр Шохин готов был общаться с президентом стоя, но «протокол не разрешил» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Риски деприватизации у бизнеса действительно вызывают серьезные опасения. Защите прав собственности посвящен целый раздел в резолюции съезда «100 шагов к экономическому лидерству», рассказал глава РСПП Александр Шохин. «Права собственности оказались под ударом. Не только те инвесторы, кто участвовал в приватизации непосредственно, но и те, кто купил акции [приватизированных компаний] после», — отметил он. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов сказал URA.RU, что прежняя позиция власти о невозврате к пересмотру результатов приватизации требовала разъяснений. «Эта ситуация, конечно, может озадачить, так как большинство схем, по которым проходила приватизация госсобственности в 1990-е годы, были небезупречны. При этом они могли соответствовать и действовавшему тогда законодательству, и деловым нормам, сложившимся в те годы. Бизнесу вряд ли хочется столкнуться с пересмотром результатов приватизации. Власть и бизнес понимают, что многое зависит от уровня доверия друг к другу. Поэтому нужны более прозрачные, понятные всем правила игры», — считает Климанов. Вопрос, будет ли деприватизация волновал, по данным опроса РСПП, почти 8% респондентов Фото: Размик Закарян © URA.RU О «стратегической неопределенности» для бизнеса говорит советник президента РФ по политическим вопросам в 1991—1993 годах Сергей Станкевич. Правовая доктрина в России до недавнего времени заключалась в том, что «частная собственность, приобретенная в 1990-е годы и позднее, неприкосновенна». За исключением случаев, когда будут выявлены реальные нарушения и состав преступления будет доказан. Недавние события с передачей предприятий государству «бросили тень на эту правовую доктрину, на которой вырос и держится успешный российский бизнес», отметил Станкевич. Бизнесу нужен был ответ на «самом авторитетном уровне», позиция лично президента Путина. «Российская экономика выстояла под напором санкций в значительной мере благодаря частной собственности. Никакая государственная экономика такой санкционной войны не выдержала бы и не выстояла бы даже года. Бизнес ждал разъяснений со стороны президента по поводу госполитики и государственного целеполагания», — убежден Сергей Станкевич. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заверил журналиста URA.RU, что ни о какой деприватизации, национализации собственности речи в кулуарах власти не идет. «Для этого необходим отдельный регулирующий пакет законов. Его не существует, — заявил Кирьянов. — Приоритетом, как говорил президент Путин, идя еще на свой первый срок, является верховенство закона. Поэтому предприниматели, которые получили свою собственность с нарушением законодательства (неважно, было ли это в момент масштабной приватизации или позже), они подпадают под действие уголовного кодекса. Соответственно, только в этих случаях возможно отчуждение собственности». Новость по теме Путин: ЦБ держит ключевую ставку из-за инфляции После окончания съезда советник по техническому регулированию гендиректора Трубной металлургической компании Андрей Лоцманов сказал URA.RU, что бизнес получил от президента предельно ясный ответ. «Можно быть спокойными. Ответ получен, — сказал промышленник и констатировал: — Революции не будет». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля президент Владимир Путин и крупный бизнес страны выяснили отношения собственности. Путин ответил на один из главных вопросов — что будет с приватизацией 1990-х. Эксперты объяснили URA.RU, что после недавней передачи государству ряда частных компаний предприниматели ждали публичного заявления Путина. Именно от его слов зависело, как будут развиваться отношения государства и бизнеса, и безопасно ли вести бизнес в РФ. До приезда Путина в Московский международный дом музыки, где традиционно собираются представители крупнейших компаний страны, глава РСПП Александр Шохин около трех часов, мужественно все это время стоя за трибуной, модерировал выступления вице-премьеров правительства и министров. Когда список высоких гостей закончился, а президент еще не приехал, Шохину пришлось давать слово делегатам, которые хотели высказаться в присутствии Путина. Больше всего не повезло директору Курганского завода дорожных машин Юрию Авдалову. Он получил микрофон буквально в тот момент, когда на телефон Шохину пришло сообщение о приезде президента. В итоге Авдалов не только сократил свое выступление, но и не адресовал вопроса президенту. Путин сразу подошел трибуне и начал выступление. «Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции, — заявил Путин и привел убедительную статистику. — Это результат ваших усилий, тех, кто работает не только на собственную прибыль, но вместе с государством достигают национальных целей развития». Он озвучил несколько первых шагов, которые предстоит сделать. Будут созданы «максимально предсказуемые условия для ведения и развития бизнеса», в частности, донастроена налоговая система. К 2030 году «на десятки процентов» будет увеличен объем промышленного производства. На повестке — и решение кадровой проблемы. Но сидящие в зале хотели услышать ответ, пожалуй, на главный вопрос — не отберет ли государство у них бизнес? Путин не стал его дожидаться, и дал ответ. «Правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в госсобственность некоторых активов. Чтобы предотвратить любые недопонимания, Путин разъяснил: «Для объяснения претензий собственникам недопустимы никакие формальные поводы и зацепки, например, если актив был приватизирован в начале 1990-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра. Федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки, не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой, а значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», — заявил президент. Риски деприватизации у бизнеса действительно вызывают серьезные опасения. Защите прав собственности посвящен целый раздел в резолюции съезда «100 шагов к экономическому лидерству», рассказал глава РСПП Александр Шохин. «Права собственности оказались под ударом. Не только те инвесторы, кто участвовал в приватизации непосредственно, но и те, кто купил акции [приватизированных компаний] после», — отметил он. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов сказал URA.RU, что прежняя позиция власти о невозврате к пересмотру результатов приватизации требовала разъяснений. «Эта ситуация, конечно, может озадачить, так как большинство схем, по которым проходила приватизация госсобственности в 1990-е годы, были небезупречны. При этом они могли соответствовать и действовавшему тогда законодательству, и деловым нормам, сложившимся в те годы. О «стратегической неопределенности» для бизнеса говорит советник президента РФ по политическим вопросам в 1991—1993 годах Сергей Станкевич. Правовая доктрина в России до недавнего времени заключалась в том, что «частная собственность, приобретенная в 1990-е годы и позднее, неприкосновенна». За исключением случаев, когда будут выявлены реальные нарушения и состав преступления будет доказан. Недавние события с передачей предприятий государству «бросили тень на эту правовую доктрину, на которой вырос и держится успешный российский бизнес», отметил Станкевич. Бизнесу нужен был ответ на «самом авторитетном уровне», позиция лично президента Путина. «Российская экономика выстояла под напором санкций в значительной мере благодаря частной собственности. Никакая государственная экономика такой санкционной войны не выдержала бы и не выстояла бы даже года. Бизнес ждал разъяснений со стороны президента по поводу госполитики и государственного целеполагания», — убежден Сергей Станкевич. Приоритетом, как говорил президент Путин, идя еще на свой первый срок, является верховенство закона. Поэтому предприниматели, которые получили свою собственность с нарушением законодательства (неважно, было ли это в момент масштабной приватизации или позже), они подпадают под действие уголовного кодекса. Соответственно, только в этих случаях возможно отчуждение собственности». После окончания съезда советник по техническому регулированию гендиректора Трубной металлургической компании Андрей Лоцманов сказал URA.RU, что бизнес получил от президента предельно ясный ответ. «Можно быть спокойными. Ответ получен, — сказал промышленник и констатировал: — Революции не будет».