25 апреля 2024

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об угрозе безопасности ЗАЭС из-за атак ВСУ

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой
© Служба новостей «URA.RU»
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Спецоперация РФ на Украине

На Запорожской АЭС в последнее время не фиксировались новые атаки беспилотников, однако ситуация остается непредсказуемой. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«По опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остается крайне непредсказуемой», — заявил Гросси, его слова цитируют на официальном сайте организации. По его данным, МАГАТЭ не получало сообщений о новых атаках беспилотников ВСУ после недавнего инцидента.

В МИД РФ считают, что МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами в плане обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), передает RT. Глава Росатома заявил о беспокойстве, так как ЗАЭС находится под постоянными обстрелами ВСУ. 18 апреля ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, напоминает «Царьград». Украинский дрон нейтрализовали над крышей корпуса.

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На Запорожской АЭС в последнее время не фиксировались новые атаки беспилотников, однако ситуация остается непредсказуемой. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «По опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остается крайне непредсказуемой», — заявил Гросси, его слова цитируют на официальном сайте организации. По его данным, МАГАТЭ не получало сообщений о новых атаках беспилотников ВСУ после недавнего инцидента. В МИД РФ считают, что МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами в плане обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), передает RT. Глава Росатома заявил о беспокойстве, так как ЗАЭС находится под постоянными обстрелами ВСУ. 18 апреля ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, напоминает «Царьград». Украинский дрон нейтрализовали над крышей корпуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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