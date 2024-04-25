Глава МАГАТЭ Гросси заявил об угрозе безопасности ЗАЭС из-за атак ВСУ

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой

26 апреля 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Запорожской АЭС в последнее время не фиксировались новые атаки беспилотников, однако ситуация остается непредсказуемой. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «По опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остается крайне непредсказуемой», — заявил Гросси, его слова цитируют на официальном сайте организации. По его данным, МАГАТЭ не получало сообщений о новых атаках беспилотников ВСУ после недавнего инцидента. В МИД РФ считают, что МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами в плане обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), передает RT. Глава Росатома заявил о беспокойстве, так как ЗАЭС находится под постоянными обстрелами ВСУ. 18 апреля ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, напоминает «Царьград». Украинский дрон нейтрализовали над крышей корпуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Запорожской АЭС в последнее время не фиксировались новые атаки беспилотников, однако ситуация остается непредсказуемой. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «По опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остается крайне непредсказуемой», — заявил Гросси, его слова цитируют на официальном сайте организации. По его данным, МАГАТЭ не получало сообщений о новых атаках беспилотников ВСУ после недавнего инцидента. В МИД РФ считают, что МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами в плане обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), передает RT. Глава Росатома заявил о беспокойстве, так как ЗАЭС находится под постоянными обстрелами ВСУ. 18 апреля ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, напоминает «Царьград». Украинский дрон нейтрализовали над крышей корпуса.