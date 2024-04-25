25 апреля 2024

В Госдуме призвали ФАС проверить скачок цен на авиабилеты экономкласса

ФАС проверит повышение цен на авиаперелеты в экономклассе
© Служба новостей «URA.RU»
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В России подорожали перелеты в экономклассе Фото:

Депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов экономкласса. Соответствующее обращение в ФАС направили глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг и зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Стоимость перелета в экономклассе по России в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с предыдущим годом и достигла 7244 рублей из расчета на 1 тысячу километров полета. Это цена приближается к пиковым летним значениям последних лет, когда наблюдался повышенный спрос», — передает газета «Известия» со ссылкой на письмо депутатов Госдумы.

В обращении Гартунг и Лантратова попросили провести проверку авиакомпаний на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны. По данным ФАС, письмо уже поступило в ведомство и будет рассмотрено в ближайшее время.

Ранее цены на авиабилеты за границу подорожали почти в два раза. Из-за этого для многих россиян привычный отдых в Турции и Таиланде стал недоступным.

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Депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов экономкласса. Соответствующее обращение в ФАС направили глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг и зампред комитета по просвещению Яна Лантратова. «Стоимость перелета в экономклассе по России в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с предыдущим годом и достигла 7244 рублей из расчета на 1 тысячу километров полета. Это цена приближается к пиковым летним значениям последних лет, когда наблюдался повышенный спрос», — передает газета «Известия» со ссылкой на письмо депутатов Госдумы. В обращении Гартунг и Лантратова попросили провести проверку авиакомпаний на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны. По данным ФАС, письмо уже поступило в ведомство и будет рассмотрено в ближайшее время. Ранее цены на авиабилеты за границу подорожали почти в два раза. Из-за этого для многих россиян привычный отдых в Турции и Таиланде стал недоступным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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