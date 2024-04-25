В Госдуме призвали ФАС проверить скачок цен на авиабилеты экономкласса

ФАС проверит повышение цен на авиаперелеты в экономклассе

26 апреля 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

В России подорожали перелеты в экономклассе Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов экономкласса. Соответствующее обращение в ФАС направили глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг и зампред комитета по просвещению Яна Лантратова. «Стоимость перелета в экономклассе по России в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с предыдущим годом и достигла 7244 рублей из расчета на 1 тысячу километров полета. Это цена приближается к пиковым летним значениям последних лет, когда наблюдался повышенный спрос», — передает газета «Известия» со ссылкой на письмо депутатов Госдумы. В обращении Гартунг и Лантратова попросили провести проверку авиакомпаний на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны. По данным ФАС, письмо уже поступило в ведомство и будет рассмотрено в ближайшее время. Ранее цены на авиабилеты за границу подорожали почти в два раза. Из-за этого для многих россиян привычный отдых в Турции и Таиланде стал недоступным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов экономкласса. Соответствующее обращение в ФАС направили глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг и зампред комитета по просвещению Яна Лантратова. «Стоимость перелета в экономклассе по России в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с предыдущим годом и достигла 7244 рублей из расчета на 1 тысячу километров полета. Это цена приближается к пиковым летним значениям последних лет, когда наблюдался повышенный спрос», — передает газета «Известия» со ссылкой на письмо депутатов Госдумы. В обращении Гартунг и Лантратова попросили провести проверку авиакомпаний на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны. По данным ФАС, письмо уже поступило в ведомство и будет рассмотрено в ближайшее время. Ранее цены на авиабилеты за границу подорожали почти в два раза. Из-за этого для многих россиян привычный отдых в Турции и Таиланде стал недоступным.