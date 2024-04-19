Страны G7 сделали дерзкое заявление о российско-украинском конфликте

G7: Россия может завершить конфликт на Украине уже сегодня
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Россия может решить конфликт на Украине уже сегодня, заявили участники G7 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине Москва может завершить уже сегодня. Об этом заявили министры иностранных дел стран «Большой Семерки» (G7).

«Россия может прекратить [этот конфликт] уже сегодня», — говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии. В документе также отмечено, что страны «Большой семерки» не признают новые территории РФ и легитимность референдумов и выборов. К тому же участники встречи призвали все страны мира не одобрять действия России на Украине.

Осенью 2022 года в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР были проведены референдумы о присоединении к Российской Федерации. Абсолютное большинство жителей поддержало вхождение в состав России.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва высказывала готовность завершить конфликт на Украине мирным путем. По словам главы РФ, Киев не показывал признаков готовности к разрешению ситуации.

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Конфликт на Украине Москва может завершить уже сегодня. Об этом заявили министры иностранных дел стран «Большой Семерки» (G7). «Россия может прекратить [этот конфликт] уже сегодня», — говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии. В документе также отмечено, что страны «Большой семерки» не признают новые территории РФ и легитимность референдумов и выборов. К тому же участники встречи призвали все страны мира не одобрять действия России на Украине. Осенью 2022 года в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР были проведены референдумы о присоединении к Российской Федерации. Абсолютное большинство жителей поддержало вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва высказывала готовность завершить конфликт на Украине мирным путем. По словам главы РФ, Киев не показывал признаков готовности к разрешению ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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