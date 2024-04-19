Страны G7 сделали дерзкое заявление о российско-украинском конфликте

G7: Россия может завершить конфликт на Украине уже сегодня

19 апреля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Россия может решить конфликт на Украине уже сегодня, заявили участники G7 Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине Москва может завершить уже сегодня. Об этом заявили министры иностранных дел стран «Большой Семерки» (G7). «Россия может прекратить [этот конфликт] уже сегодня», — говорится в заявлении , опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии. В документе также отмечено, что страны «Большой семерки» не признают новые территории РФ и легитимность референдумов и выборов. К тому же участники встречи призвали все страны мира не одобрять действия России на Украине. Осенью 2022 года в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР были проведены референдумы о присоединении к Российской Федерации. Абсолютное большинство жителей поддержало вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва высказывала готовность завершить конфликт на Украине мирным путем. По словам главы РФ, Киев не показывал признаков готовности к разрешению ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфликт на Украине Москва может завершить уже сегодня. Об этом заявили министры иностранных дел стран «Большой Семерки» (G7). «Россия может прекратить [этот конфликт] уже сегодня», — говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии. В документе также отмечено, что страны «Большой семерки» не признают новые территории РФ и легитимность референдумов и выборов. К тому же участники встречи призвали все страны мира не одобрять действия России на Украине. Осенью 2022 года в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР были проведены референдумы о присоединении к Российской Федерации. Абсолютное большинство жителей поддержало вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва высказывала готовность завершить конфликт на Украине мирным путем. По словам главы РФ, Киев не показывал признаков готовности к разрешению ситуации.