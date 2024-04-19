Страны G7 сделали дерзкое заявление о российско-украинском конфликте

Конфликт на Украине Москва может завершить уже сегодня. Об этом заявили министры иностранных дел стран «Большой Семерки» (G7).
«Россия может прекратить [этот конфликт] уже сегодня», — говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии. В документе также отмечено, что страны «Большой семерки» не признают новые территории РФ и легитимность референдумов и выборов. К тому же участники встречи призвали все страны мира не одобрять действия России на Украине.
Осенью 2022 года в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР были проведены референдумы о присоединении к Российской Федерации. Абсолютное большинство жителей поддержало вхождение в состав России.
Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва высказывала готовность завершить конфликт на Украине мирным путем. По словам главы РФ, Киев не показывал признаков готовности к разрешению ситуации.
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Конфликт на Украине Москва может завершить уже сегодня. Об этом заявили министры иностранных дел стран «Большой Семерки» (G7). «Россия может прекратить [этот конфликт] уже сегодня», — говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии. В документе также отмечено, что страны «Большой семерки» не признают новые территории РФ и легитимность референдумов и выборов. К тому же участники встречи призвали все страны мира не одобрять действия России на Украине. Осенью 2022 года в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР были проведены референдумы о присоединении к Российской Федерации. Абсолютное большинство жителей поддержало вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва высказывала готовность завершить конфликт на Украине мирным путем. По словам главы РФ, Киев не показывал признаков готовности к разрешению ситуации.