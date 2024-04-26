Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара

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В офисе Трампа новость пока не подтвердили Фото:

Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать доллар. Об этом сообщают американские журналисты.

«Рассматриваются варианты наказания как для союзников, так и для противников, которые активно проводят двустороннюю торговлю, используя валюты, отличные от доллара», — сообщает агентство Bloomberg. Как говорится в материале, если Трамп победит на выборах, его команда планирует ориентировать меры против стран — членов БРИКС, которые активно увеличивают использование национальных валют в своей торговле в рамках процесса дедолларизации. При этом в офисе Трампа данную новость еще не подтвердили.

Действующий лидер США Джо Байден проигрывает Трампу в шести из семи штатов. Такие данные следуют из апрельского опроса News/Morning Consult. По данным The New York Times, Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании. Он набрал 82,6% голосов после обработки 60% бюллетеней.

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Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать доллар. Об этом сообщают американские журналисты. «Рассматриваются варианты наказания как для союзников, так и для противников, которые активно проводят двустороннюю торговлю, используя валюты, отличные от доллара», — сообщает агентство Bloomberg. Как говорится в материале, если Трамп победит на выборах, его команда планирует ориентировать меры против стран — членов БРИКС, которые активно увеличивают использование национальных валют в своей торговле в рамках процесса дедолларизации. При этом в офисе Трампа данную новость еще не подтвердили. Действующий лидер США Джо Байден проигрывает Трампу в шести из семи штатов. Такие данные следуют из апрельского опроса News/Morning Consult. По данным The New York Times, Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании. Он набрал 82,6% голосов после обработки 60% бюллетеней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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