Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара

26 апреля 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

В офисе Трампа новость пока не подтвердили Фото: Official White House / Andrea Hanks Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать доллар. Об этом сообщают американские журналисты. «Рассматриваются варианты наказания как для союзников, так и для противников, которые активно проводят двустороннюю торговлю, используя валюты, отличные от доллара», — сообщает агентство Bloomberg. Как говорится в материале, если Трамп победит на выборах, его команда планирует ориентировать меры против стран — членов БРИКС, которые активно увеличивают использование национальных валют в своей торговле в рамках процесса дедолларизации. При этом в офисе Трампа данную новость еще не подтвердили. Действующий лидер США Джо Байден проигрывает Трампу в шести из семи штатов. Такие данные следуют из апрельского опроса News/Morning Consult. По данным The New York Times, Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании. Он набрал 82,6% голосов после обработки 60% бюллетеней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать доллар. Об этом сообщают американские журналисты. «Рассматриваются варианты наказания как для союзников, так и для противников, которые активно проводят двустороннюю торговлю, используя валюты, отличные от доллара», — сообщает агентство Bloomberg. Как говорится в материале, если Трамп победит на выборах, его команда планирует ориентировать меры против стран — членов БРИКС, которые активно увеличивают использование национальных валют в своей торговле в рамках процесса дедолларизации. При этом в офисе Трампа данную новость еще не подтвердили. Действующий лидер США Джо Байден проигрывает Трампу в шести из семи штатов. Такие данные следуют из апрельского опроса News/Morning Consult. По данным The New York Times, Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании. Он набрал 82,6% голосов после обработки 60% бюллетеней.