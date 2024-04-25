Пентагон: США выведут часть своих военных из Чада

26 апреля 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Американских военных выведут из республики Чад Фото: miliman/pickupimage.com Пентагон намерен вывести из республики Чад часть американского воинского контингента. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер. «По мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск из Чада. Этот временный шаг является элементом пересмотра нашего военного сотрудничества, которое возобновится после президентских выборов в Чаде 6 мая», — передает ТАСС слова Райдера. Республика Чад собирается разорвать военное сотрудничество с Вашингтоном в Африке и угрожает США отдать предпочтение работе с Россией. США рискуют потерять свое военное присутствие в еще одной африканской стране, передает CNN со ссылкой на американских чиновников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пентагон намерен вывести из республики Чад часть американского воинского контингента. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер. «По мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск из Чада. Этот временный шаг является элементом пересмотра нашего военного сотрудничества, которое возобновится после президентских выборов в Чаде 6 мая», — передает ТАСС слова Райдера. Республика Чад собирается разорвать военное сотрудничество с Вашингтоном в Африке и угрожает США отдать предпочтение работе с Россией. США рискуют потерять свое военное присутствие в еще одной африканской стране, передает CNN со ссылкой на американских чиновников.