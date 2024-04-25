25 апреля 2024

Пентагон: США выведут часть своих военных из Чада

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Американских военных выведут из республики Чад Фото:

Пентагон намерен вывести из республики Чад часть американского воинского контингента. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

«По мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск из Чада. Этот временный шаг является элементом пересмотра нашего военного сотрудничества, которое возобновится после президентских выборов в Чаде 6 мая», — передает ТАСС слова Райдера.

Республика Чад собирается разорвать военное сотрудничество с Вашингтоном в Африке и угрожает США отдать предпочтение работе с Россией. США рискуют потерять свое военное присутствие в еще одной африканской стране, передает CNN со ссылкой на американских чиновников.

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Пентагон намерен вывести из республики Чад часть американского воинского контингента. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер. «По мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск из Чада. Этот временный шаг является элементом пересмотра нашего военного сотрудничества, которое возобновится после президентских выборов в Чаде 6 мая», — передает ТАСС слова Райдера. Республика Чад собирается разорвать военное сотрудничество с Вашингтоном в Африке и угрожает США отдать предпочтение работе с Россией. США рискуют потерять свое военное присутствие в еще одной африканской стране, передает CNN со ссылкой на американских чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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